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Стиль гостей на крестинах в шведской королевской семье: цветы хиппи и элегантность лета

Русский TVNET
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Фото: Reuters/AP/AFP/EPA/MEGA/SIPA/Scanpix

Как сообщал Русский TVNET, 9 марта этого года принцесса Мадлен, младшая дочь шведского короля Карла XVI Густава и его супруги королевы Сильвии, в третий раз стала мамой. Она родила своему мужу - американскому бизнесмену Кристоферу О'Нилу - девочку, которую назвали Адриенн (пара уже воспитывает дочь Леонор и сына Николаса). На днях состоялись крестины младшей дочери принцессы Мадлен.

Смотрите в нашей галерее, какие яркие летние наряды выбрали гости для столь важного события и каким нежным венком из цветов украсила голову счастливая многодетная мама!

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