Стиль гостей на крестинах в шведской королевской семье: цветы хиппи и элегантность лета

Как сообщал Русский TVNET, 9 марта этого года принцесса Мадлен, младшая дочь шведского короля Карла XVI Густава и его супруги королевы Сильвии, в третий раз стала мамой. Она родила своему мужу - американскому бизнесмену Кристоферу О'Нилу - девочку, которую назвали Адриенн (пара уже воспитывает дочь Леонор и сына Николаса). На днях состоялись крестины младшей дочери принцессы Мадлен.