Вы удивитесь! Стало известно, кто главный критик и вдохновитель стиля Меган Маркл

В последнее время к стилю Меган Маркл есть вопросы, ведь она уже не раз нарушала королевский протокол, за что подвергалась критике. Но, как оказалось, в этом вина не стилиста герцогини, а... принца Гарри.

Напомним, на параде в честь дня рождения королевы Елизаветы II в прошлом актриса, а теперь герцогиня Сассекская Меган появилась в наряде с оголенными плечами, тогда как на официальных мероприятиях подобные фривольности запрещены. И если ранее в недочетах Маркл обвиняли ее официального личного стилиста - близкую подругу Джессику Малрун, то теперь стало известно, что все же главным критиком и вдохновителем нарядов Меган Маркл является принц Гарри!

Недавно инсайдер из числа друзей пары намекнул на то, что

последнее слово в выборе нарядов для Меган всегда остается за Гарри. По слухам, именно он организовал супруге встречи с топовыми дизайнерами, которые приезжали в Кенсингтонский дворец для консультаций.

Якобы принц Гарри увлечен темой моды и постоянно дает герцогине Меган различные советы.

Принц с бунтарскими взглядами и дерзким характером (выходки Гарри в юности обсуждал ранее весь мир) не очень прислушивается к правилам этикета, а заботится о том, чтобы его жена выглядела хорошо.

Меган всегда спрашивает мнение Гарри. Она действительно прислушивается к его советам и разделяет взгляды. Смешно сказать, но Гарри - неожиданный тайный стилист Меган

На данный момент команда стилистов Stella McCartney работает сразу над несколькими эксклюзивными нарядами для герцогини Сассекской. И Гарри с удовольствием посещает встречается с дизайнерами, высказывая свое мнение по каждой теме.

Очевидно, что и в этом плане Меган Маркл повезло с супругом.