Это провал! Мир обсуждает несуразный наряд Меган на свадьбе племянницы Леди Ди

#New | The Duke and Duchess of Sussex attended the wedding of Prince Harry’s cousin Celia McCorquodale. . . #britishroyal #britishroyalty #britishroyals #britishroyalfamily #princeharry #princehenry #meghanmarkle #princeharryofwales #princehenryofwales #royals #royalfamily #royals #weadmiremeghanmarkle #harryandmeghan #meghanmarkle #princeharry #royalwedding #theduchessofsussex #thedukeofsussex #meghanduchessofsussex #hrhtheduchessofsussex #hrhmeghanduchessofsussex

A post shared by Kate And Meghan (@hrhtheroyals) on Jun 17, 2018 at 8:22am PDT