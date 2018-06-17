Избавилась от лишнего? Красавица Шейк кардинально изменилась

На днях 32-летняя Ирина Шейк удивила публику неожиданной сменой прически. Далеко не всем поклонникам супермодели пришелся по душе ее новый образ. А на наш вгляд, очень даже мило, да и вообще - разве можно такую красоту чем-то испортить?

Ирина Шейк не сторонница бьюти-экспериментов. Поклонники привыкли видеть ее с длинными каштановыми волосами. Однако 17 июня

звезда опубликовала в своем Instagram снимок, на котором предстала в новом имидже. На фото возлюбленная Брэдли Купера позирует с короткой стрижкой и челкой.

Фолловеры по-разному отреагировали на смелое преображение Ирины.

Одним пришлось по вкусу ее задорное каре и они порадовались за свою любимицу, которая «избавилась от лишнего».

Другие же в пух и прах раскритиковали новую прическу Шейк, отметив, что с длинными волосами она выглядела намного привлекательнее.

«Отрезав волосы, вы растеряли весь свой шарм», «Неудачный эксперимент», «Что ты с собой сделала?», «Надеюсь, это парик», — прокомментировали кадр разочарованные фанаты,

которых, впрочем, было не так уж много. А вам нравится новый образ супермодели?

On my way ..... A post shared by irinashayk (@irinashayk) on Jun 17, 2018 at 11:29am PDT