Блогер Агния Григуле запустила интернет-ресурс Honeymoon High о стиле жизни, моде и культуре

На днях в кафе Pagalms состоялось открытие нового портала о стиле жизни, моде и культуре под названием Honeymoon High, созданного латвийским фотографом и Instagram-инфлюенсером Агнией Григуле.

Новый интернет-ресурс Honeymoon High будет вести свою деятельность в Риге, Лондоне и Париже. Создавать его контент будут 35 молодых людей, готовых предложить качественную информацию с акцентом на визуальное оформление и юмор.

На открытии портала присутствовали дизайнеры моды Виктория Йониене и Даце Криевиня-Бахмане, блогер и юрист Лиене Стурайне, фотограф Наталья Березина и другие гости. Во время мероприятия прошел модный показ бренда Volga Vintage.

«Идея создания портала появилась у меня уже давно – около двух лет назад. Сначала была идея блога, которая понемногу переросла в идею о ресурсе, похожем на такие порталы, как MANREPELLER.COM, Vice, Dazed Digital и другие. Сначала я думала, что одна буду этим заниматься, но так как у меня нет таланта писать... я поговорила со многими молодыми и творческими людьми из Риги, которые по большей части являются моими друзьями. Конечно, в первый месяц всем было непонятно, что и как должно быть, я сама еще не осознала, что происходит, но понемногу все стабилизировалось.

Главное – показать, что молодежь живет не только сегодняшним днем, сидит в Snapchat и красиво одевается, но и может создать качественный информационный материал с юмором и сильным визуальным оформлением»,

- говорит главный редактор портала Агния Григуле.

«Мы будем снимать документальные видеосюжеты и писать статьи на английском о музыке и искусстве, культуре, интересных личностях и общественных темах. Собираемся также объехать Европу, углубиться в культуру, ранее не слыханные и недостаточно обсуждаемые феномены других стран.

Хотим также создать платформу, где молодые художники со всего мира, особенно из стран Балтии, могли бы делиться своими работами и успехами с широкой и разнообразной аудиторией»,

- рассказывает главный редактор портала в Лондоне Юлийс Мелнгайлис.

«В первую очередь портал создан как творческий ресурс, состоящий из молодых и любознательных людей со всего мира, которые видят мир со своей индивидуальной точки зрения. В планах – расти и развиваться, поэтому ищем новых авторов для офиса в Париже, которые могли бы удивлять необычным полетом мысли и могли бы интересно рассказывать о культуре, моде, юморе и технологиях. Создание нового портала – это волнующий опыт, но у нас все только впереди, и неизвестность нас не пугает», - говорит главный редактор в Париже Зане Симсоне.