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Сумасшествие в Аскоте: море шампанского, омаров, тонны клубники и шляпки - отпад!

Русский TVNET
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Фото: Reuters/AP/AFP/EPA/MEGA/SIPA/Scanpix

Сливки британского общества собрались накануне в Аскоте на стартовавших там ежегодных скачках Royal Ascot. Стоит признать, что лошади на этом традиционном мероприятии отходят на второй план, поскольку главное внимание приковано к фантастическим шляпкам леди, которые просто поражают воображение изысканностью, оригинальностью и экстравагантностью.

По традиции, богатые и знаменитые собираются на скачки в Аскоте с 1711 года, и ежегодно число посетителей этого грандиозного праздника составляет около 5000 тысяч.

Дамы из высшего общества непременно в роскошных головных уборах в сопровождении кавалеров прибывают в Аскоту в каретах, лимузинах и даже на вертолетах - все строго по этикету!

Говорят, что за время скачек выпивается примерно 150 000 бутылок шампанского и съедается 2,5 тонны осетрины, 7,5 тысячи омаров и 5 тонн клубники.

В этом мероприятии ежегодно принимает участие и королева Великобритании Елизавета II.

Планируется, что на сей раз Ее Величество появится там вместе с внуком Гарри и его женой, герцогиней Сассекской Меган. Принцессы Евгения и Беатриса также собираются приехать.

В ожидании самых важных персон любуемся теми, кто уже там - естественно, во всей красе!

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