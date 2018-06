Латвийские знаменитости оценили эксклюзивные украшения эстонского дизайнера

19 июня этого года в коктейль-баре Herbārijs прошла презентация новой коллекции Be a Mermaid эксклюзивного эстонского бренда украшений New Vintage by Kriss.

Автор бренда украшений New Vintage by Kriss – эстонский дизайнер украшений Крисс Эглите. Во время мероприятия редакторы моды, блогеры и влиятельные лица смогли ознакомиться с опытом дизайнера украшений и источниками вдохновения при создании коллекции, а также осмотреть новую летнюю коллекцию Be a Mermaid бренда New Vintage by Kriss.

В презентации принимали участие такие знаменитости социальных сетей, как Агния Григуле, Бригита Дамбе, Алёна Гревцова, София Лукьянска, Алина Келлер, Катерина Мальгина, Анна Туранова, Элизабете Горина, а также студент моды и блогер Андрей Шемелев и блогер о стиле жизни Лига Анджане, главный редактор моды издательства Rīgas Viļņi Ольга Колотова, стилист и дизайнер Индра Салцевича, редактор по красоте Даце Канепе, дизайнер моды Даце Бахмане-Криевиня, редактор журнала Lilit Улла Вайте, главный редактор журнала Pastaiga.ru Елена Власова, Елена Шейнина, юрист Тина Лусе, певица и радио-знаменитость Марта Григале, а также стилисты Анита Алтмане и Лига Векмане.

С момента создания целью бренда New Vintage by Kriss было предложить тонкие, деликатно игривые и женственные украшения без банальностей. Украшения бренда New Vintage by Kriss – аскетичный аксессуар, который ненавязчиво акцентирует личность и вдохновляет каждый день,

впечатляя дам самого разного возраста, а также служит изысканным подарком.

Девизом новой коллекции Be A Mermaid является: «Будь всегда собой!». Единственно, если можешь быть русалкой, то всегда будь русалкой! При создании коллекции Крисс Эглите вдохновлялась силой воли, красотой и свободой русалок, используя кораллы, ховлит и жемчуг.

«У Риги всегда было особое место в моем сердце, поэтому меня действительно взволновала возможность свою новую коллекцию презентовать в коктейль-баре Herbārijs. Виды города, видимые из бара, отлично гармонируют с летним дизайном украшений.

В детстве я часто гостила в Риге и Юрмале, посещала теннисные турниры, поэтому эти места связаны у меня с ностальгией по детству. Так как я замужем за латышом, то мы в Риге гостим гораздо чаще, чем в детстве. Наши дочери могут встретиться со своей бабушкой и привыкнуть к латышскому языку», - говорит Крисс Эглите, создатель бренда New Vintage by Kriss.

Украшения из новой коллекции New Vintage by Kriss будут доступны в ювелирном магазине Goldtime.