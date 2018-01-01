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Смотри, что происходит за кулисами конкурса красоты Mrs. Elite Beauty Queen

Русский TVNET
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Фото: Янис Шкапарс/TVNET

22 июня во Дворце культуры «Зиемельблазма» прошел финал международного конкурса красоты Mrs. Elite Beauty Queen 2018. Красавицы в возрасте от 20 до 45 лет из Латвии, России, Украины, Белоруссии, США и других стран боролись за роскошную корону и престижное звание, а Русский TVNET побывал за кулисами конкурса, чтобы узнать, как они готовятся к решающему выходу на сцену. Предлагаем увидеть то, что скрыто от глаз посторонних!

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