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Выбрана оптимальная для ношения часов рука

Lenta.ru
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Фото: pixabay.com

Представители британского ретейлера люксовых украшений и часов Parkers Jewellers прокомментировали разницу между ношением часов на правой и левой руке. Об этом сообщает Metro.

«Обычно люди предпочитают левое запястье. Большая часть населения — правши, а заводная головка, как правило, расположена с правой стороны корпуса. Настраивать часы удобнее правой рукой, поэтому их и носят на левой. Это справедливо, даже если человек левша», — объяснил специалист по винтажным часам Стефен Чарлз.

«Не существует конкретного правила, на какой руке следует носить часы. Дело только в удобстве. На некоторых электронных часах заводная головка заменена кнопкой, и разницы на каком запястье вы носите часы — нет»,

— добавил эксперт.

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