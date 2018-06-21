Фото красавицы Ратаковски в созданном ею мини-бикини восхитили Сеть

Свежие снимки супермодели Эмили Ратаковски собрали миллионы лайков пользователей Сети, а также сотни восторженных комментариев. И это понятно - она великолепна!
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски на днях опубликовала на своей Instagram-странице фото, на которых она запечатлена в купальнике, созданном ее собственным брендом Inamorata Swim, специализирующимся на пляжной одежде. В качестве аксессуара 27-летняя красавица выбрала голубые пластмассовые серьги Lucite бренда Alison Lou, в рекламе которых она снималась в апреле.
Всего за день эти снимки собрали миллионы лайков пользователей соцсети.
На кадрах Ратаковски позирует в очень откровенном леопардовом бикини, который эффектно подчеркивает ее идеальные формы.
Смотрите, какая красота!