«Нам не плевать!» Художники и дизайнеры переделывают возмутившую всех куртку Мелании Трамп

21 июня первая леди США отправилась в Техас навестить детей нелегальных мигрантов, задержанных на американо-мексиканской границе. СМИ, которые пристально следят за каждым жестом и нарядом Мелании Трамп, и ищут в них политический подтекст, на этот раз были удивлены выбором одежды первой леди и ее стилиста. Во время полетов в Техас и обратно на супруге президента была куртка масс-маркет бренда Zara за 39 долларов с надписью «Мне вообще-то плевать, а вам?» (во время визита в центр содержания детей Мелания Трамп была в другом наряде).

Многие американские издания предположили, что таким образом супруга Трампа показала, что ее не интересуют проблемы мигрантов. К тому же эта надпись резко контрастировала с предыдущим заявлением Мелании Трамп о том, что у нее «разбивается сердце» из-за детей, разлученных с родителями.

В соцсетях стали обсуждать, как должна была выглядеть надпись на куртке первой леди в таких обстоятельствах — и что она на самом деле значит. Иллюстратор и дизайнер из Нью-Йорка Джастин Теодоро нарисовал скетч куртки с надписью «Никому не должно быть плевать».

We Should All Care Публикация от Justin Teodoro (@justinteodoro) 21 Июн 2018 в 2:00 PDT

Американская иллюстратор детских книг и бывшая иммигрантка из Колумбии Хуана Медина сравнила надпись на куртке Мелании Трамп с известным высказыванием «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», которое приписывают Марии Антуанетте.

Публикация от Juana Medina (@juana_medina) 21 Июн 2018 в 1:59 PDT

А американский художник и активист мексиканского происхождения Лало Алкараз предложил грубый испаноязычный аналог надписи, который можно перевести как «Мне насрать».

Кроме того, на съезде демократов в Техасе видели женщину, которая самостоятельно сделала куртку с «правильной» надписью: «Мне не плевать, я демократ».

Spotted at the Texas Democratic Convention pic.twitter.com/S4W3YJZjha— James Barragán (@James_Barragan) 22 июня 2018 г.

Феминистская марка одежды из Портленда Wildfang пошла дальше — и выпустила настоящие куртки, футболки и толстовки с надписью «Мне реально не плевать, а вам разве нет?».

SOOOO what if we made our own version of Melania’s jacket and donated all the proceeds to @RAICESTEXAS. WHO’S IN? pic.twitter.com/vjpD8Ok7wT— WILDFANG (@wearewildfang) 22 июня 2018 г.

Цены в этой мини-коллекции начинаются от 40 долларов за футболку, а куртка, напоминающая модель Zara, стоит в два раза дороже, чем оригинальная версия — 98 долларов.

Все доходы от ее продаж марка Wildfang пообещала перечислить Raices — самой крупной в Техасе некоммерческой организации, которая предоставляет юридическую помощь семьям иммигрантов и беженцев.

Только за первый день акции у марки купили вещей на 50 тысяч долларов. Основатели Wildfang пообещали не останавливаться и собрать для мигрантов из Мексики 100 тысяч долларов. Правда, именно куртку у марки сейчас купить нельзя: все выпущенные экземпляры распроданы.