«Нам не плевать!» Художники и дизайнеры переделывают возмутившую всех куртку Мелании Трамп

Многие американские издания предположили, что таким образом супруга Трампа показала, что ее не интересуют проблемы мигрантов. К тому же эта надпись резко контрастировала с предыдущим заявлением Мелании Трамп о том, что у нее «разбивается сердце» из-за детей, разлученных с родителями.

В соцсетях стали обсуждать, как должна была выглядеть надпись на куртке первой леди в таких обстоятельствах — и что она на самом деле значит. Иллюстратор и дизайнер из Нью-Йорка Джастин Теодоро нарисовал скетч куртки с надписью «Никому не должно быть плевать».

Американская иллюстратор детских книг и бывшая иммигрантка из Колумбии Хуана Медина сравнила надпись на куртке Мелании Трамп с известным высказыванием «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», которое приписывают Марии Антуанетте.

А американский художник и активист мексиканского происхождения Лало Алкараз предложил грубый испаноязычный аналог надписи, который можно перевести как «Мне насрать».

Кроме того, на съезде демократов в Техасе видели женщину, которая самостоятельно сделала куртку с «правильной» надписью: «Мне не плевать, я демократ».

Феминистская марка одежды из Портленда Wildfang пошла дальше — и выпустила настоящие куртки, футболки и толстовки с надписью «Мне реально не плевать, а вам разве нет?».

