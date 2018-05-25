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Женщинам с большой грудью облегчили жизнь в ночное время

Lenta.ru
Фото: Пресс-фото/lunya.co

Люксовый производитель одежды для сна Lunya выпустил ночной бюстгальтер, сообщает The Sun.

Дизайнер и основатель бренда Эшли Меррилл разработала белье Siro Well-Rounded Bralette специально для женщин с большой грудью. По ее словам, бюстгальтер подходит не только для сна, но и для отдыха дома. «Это то, во что вы переоденетесь, приходя с работы», — объяснила Меррилл.

Белье для сна подходит женщинам и со стандартным размером груди: в линейке есть все размеры от XS до XL. Комплекты представлены в шести цветах: черном, белом, сером, телесном, бордовом и голубом. Цена бюстгальтера — 50 долларов.

Practicing the art of chill with @marinaingvarsson

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Ранее в мае жительница Великобритании изобрела футболку, которая позволила матерям испытывать меньше дискомфорта во время кормления грудью в общественных местах. К обычному топу 34-летняя Лорен Хампшир из Кента пришила замки-невидимки на уровне груди подмышками.

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