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В Латвии прошел конкурс красоты мирового масштаба: победила Украина

Русский TVNET
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Фото: Marts Augusts

Прошедший в Латвии международный конкурс красоты Elite Beauty Queen 2018 завершился победой 32-летней украинки, мамы двоих детей Марины Киселевой.

«Это первый конкурс красоты в мире, идея которого напоминает шоу Victoria's Secret.

В нем принимают участие представительницы прекрасного пола, которые уже успели проявить себя в других смотрах красоты мирового уровня.

Почему так? Потому что все успешные идеи похожи друг на друга», - говорит продюсер шоу Майнотс Вецвагарс.

Стоит отметить, что дну страну в финале могут представлять несколько участниц. Например, в число финалисток вошли три представительницы Латвии.

По результатам голосования жюри и зрительской аудитории, украинская участница Марина Киселева обошла более 20 конкуренток из разных уголков мира. В качестве приза победительница получила корону стоимостью 3000 евро, которую специально для конкурса создала владелица QUEEN'S LOOK Ольга Бриль из России.

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