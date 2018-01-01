В Латвии прошел конкурс красоты мирового масштаба: победила Украина

«Это первый конкурс красоты в мире, идея которого напоминает шоу Victoria's Secret.

В нем принимают участие представительницы прекрасного пола, которые уже успели проявить себя в других смотрах красоты мирового уровня.

Почему так? Потому что все успешные идеи похожи друг на друга», - говорит продюсер шоу Майнотс Вецвагарс.

Стоит отметить, что дну страну в финале могут представлять несколько участниц. Например, в число финалисток вошли три представительницы Латвии.

По результатам голосования жюри и зрительской аудитории, украинская участница Марина Киселева обошла более 20 конкуренток из разных уголков мира. В качестве приза победительница получила корону стоимостью 3000 евро, которую специально для конкурса создала владелица QUEEN'S LOOK Ольга Бриль из России.