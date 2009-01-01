Меган Маркл начала вредить брендам

Канадский ювелирный бренд Maison Birks заявил, что покупателей не привлекает новая коллекция украшений из-за «эффекта Меган Маркл». Об этом сообщает Maclean’s.

«Конечно, мы не можем жаловаться. Но на данный момент наших клиентов интересуют исключительно те украшения, в которых когда-либо появлялась Меган Маркл.

Сейчас мы запускаем новую осеннюю линию. Однако всем на нее наплевать до тех пор, пока герцогиня не наденет какое-нибудь украшение»,

— рассказала глава компании Ева Хартлинг.

«Эффектом Меган Маркл» ретейлеры прозвали внезапный резкий скачок спроса на одежду, обувь или аксессуары, в которых супруга принца Гарри появляется на публике. Обычно фанаты сметают такие товары с полок магазинов за считаные часы.

Напомним, в первом квартале 2018 года

в США взлетели продажи украшений из желтого золота. По данным Всемирного золотого совета (World Gold Council), последний раз такой бум ювелирные магазины наблюдали в 2009 году.

Ретейлеры объясняют резкий скачок спроса влиянием герцогини Сассекской и ее любовью к драгоценному металлу. Именно из желтого золота было изготовлено кольцо, которое принц Гарри подарил Меган Маркл в честь помолвки.