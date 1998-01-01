Национальный модный показ, или Самые красивые наряды Праздника песни и танца

В четверг, 5 июля, в рамках Праздника песни и танца в концерном зале Palladium прошел ставший уже традиционным показ латышских национальных костюмов. Демонстрировали наряды участники Праздника песни и танца из хоров и танцевальных коллективов со всей Латвии.

Впервые показ национальных костюмов прошел на втором Празднике песни в 1880 году. Подобные смотры проходили на Праздниках песни и в 30-е годы XX века: обладатели самых красивых нарядов получали специальные призы.

Традиция возродилась в 1998 году, с тех пор смотр стал неотъемлемым элементом праздничной программы. В фото подборке TVNET показываем, что происходило на подиуме в этом году.

Основная идея организаторов - усилить национальное самосознание, пополнить знания о народных костюмах, а также улучшить культуру одеяния участников праздника.

Режиссером показа выступила Дита Даноса, а сценографом - Марцис Зиеминьш. Предлагаем и видео с места событий!