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Неделя моды в Париже: достойные королев платья Elie Saab в стиле Гауди

TVNET
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Фото: Reuters/AP/AFP/EPA/MEGA/SIPA/Scanpix

4 июля всемирно известный дизайнер из Ливана Эли Сааб отметил свой 54-й день рождения, в честь которого преподнес себе и публике потрясающий подарок - премьерный показ новой коллекции на Неделе высокой моды в Париже. Вдохновением для модельера - мастера женственного и элегантного стиля - послужили архитектурные шедевры Антонио Гауди.

Асимметрия, плавные линии, силуэты с акцентом на талии, тонкая ручная отделка, кружева, кристаллы и драгоценные камни, нежные цвета... Что ж, платья Elie Saab, столь любимые королевскими особами и голливудскими актрисами, вновь впечатлили всех!

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