Неделя моды в Париже: достойные королев платья Elie Saab в стиле Гауди

4 июля всемирно известный дизайнер из Ливана Эли Сааб отметил свой 54-й день рождения, в честь которого преподнес себе и публике потрясающий подарок - премьерный показ новой коллекции на Неделе высокой моды в Париже. Вдохновением для модельера - мастера женственного и элегантного стиля - послужили архитектурные шедевры Антонио Гауди.