«ТОП ШМОТ», или Во что сегодня одеты подростки. Вы удивитесь, сколько это стоит

«Поясни за шмот» - фраза, понятная каждому подростку, и наверняка вызывающая удивление у его родителей. Переводим на взрослый - так подрастающее поколение интересуются у собеседника, что за новая одежда на нем, вдруг какой-то модный бренд, который нельзя пропустить. А пропустить точно нельзя - пока вы ходите на работу и живете своей будничной суетой, рядом с вами цветет поколение «хайпбистов» - ребят, которые пришли на смену «хипстерам» (тем, кто ходил в клетчатых рубашках и с модной бородой). Вы удивитесь, сколько стоит то, во что одеты современные подростки, и в какой культ они возвели охоту за новыми «коллабами», то есть совместными работами знаменитостей и популярных брендов. Рассказываем, что к чему в сегодняшней подростковой моде.