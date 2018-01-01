Среда, 11 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ЖИЗНЬ МОДА ЗДОРОВЬЕ СЕКС ПИКАНТНО ПСИХОЛОГИЯ ДОМ & СЕМЬЯ РЕЦЕПТЫ ЖИВОТНЫЕ ГАЛЕРЕИ

«ТОП ШМОТ», или Во что сегодня одеты подростки. Вы удивитесь, сколько это стоит

Эрика Сташкевич/ Русский TVNET
Фото: Flickr/Devon Jefferson

«Поясни за шмот» - фраза, понятная каждому подростку, и наверняка вызывающая удивление у его родителей. Переводим на взрослый - так подрастающее поколение интересуются у собеседника, что за новая одежда на нем, вдруг какой-то модный бренд, который нельзя пропустить. А пропустить точно нельзя - пока вы ходите на работу и живете своей будничной суетой, рядом с вами цветет поколение «хайпбистов» - ребят, которые пришли на смену «хипстерам» (тем, кто ходил в клетчатых рубашках и с модной бородой). Вы удивитесь, сколько стоит то, во что одеты современные подростки, и в какой культ они возвели охоту за новыми «коллабами», то есть совместными работами знаменитостей и популярных брендов. Рассказываем, что к чему в сегодняшней подростковой моде.

1

Что есть что? Краткий ликбез по сленгу подростковой моды
2

Обувь - наше все! От классики до огромных «уродцев» за бешеные деньги
3

Обыкновенные майки за 1000+ евро. Без шуток
4

Где они все это покупают?
0 Комментарии