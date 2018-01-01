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Умер модельер Бенеттон

Lenta.ru
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Логотип всемирно известного модного бренда Benetton в центре Милана | Фото: MIGUEL MEDINA/AFP/Scanpix

Один из основателей итальянского Модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон умер в итальянском Тревизо во вторник, 10 июля. Об этом сообщает WWD.

Бенеттон скончался в возрасте 74 лет от рака, с которым он боролся в течение последних шести месяцев.

Карло Бенеттон основал Benetton Group в 1965 году вместе с двумя братьями, Джильберто и Лучано, и сестрой Джулианой. Карло был самым младшим из них, в компании он занимал должность управляющего производством,

в то время как Джулиана стала главным конструктором, Лучано — председателем компании, а Джильберто — ответственным за ее административную политику. Основная деятельность компании — производство собственной линии одежды.

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