ФОТО: SLOW Beachwear представил особенные новинки пляжной моды

Вечером 11 июля латвийский бренд купальников и пляжной одежды SLOW Beachwear представил на подиуме свои последние коллекции LINES и COUTURE.

Латвийская марка SLOW Beachwear поразила публику своей особенной капсульной коллекцией этого лета - купальниками, созданными для невест. В линейке COUTURE представлены пять роскошных пляжных нарядов для особо торжественных случаев, каждый из которых уникален и выполнен на заказ.

Нежные белые купальники с вышивкой предназначены для свадебной церемонии на пляже и сладкого медового месяца.

Дизайнер марки Элина Штобе тщательно проработала все мельчайшие детали своих новинок и нашла идеальное место для каждой бусинки и лепестка,

чтобы женщина засверкала в солнечных лучах и расцвела, как прекрасный цветок.

В свою очередь, коллекция LINES воспевает красоту женских форм.

Элегантные модели подойдут дамам совершенно разной комплекции, которые просто хотят ощущать себя свободными и красивыми.

Элина Штобе считает, что купальник - очень личная часть гардероба, и женщине просто необходимо чувствовать себя в нем по-настоящему комфортно. Коллекция LINES выполнена из ламинированного микроволокна, который визуально напоминает кожу и очень приятен на ощупь.