Стиль фестиваля Beautycon: фрики и модные бунтари против стереотипов

На фестивале Beautycon в Лос-Анджелесе собрались люди с весьма своеобразным пониманием стиля и моды - бунтари, всем своим видом протестующие против стереотипов. Смотрите, как ярко они одеваются!
2
Мода каратэ
3
Синяя русалка
4
Роскошный изумруд
На фестивале Beautycon в Лос-Анджелесе собрались люди с весьма своеобразным пониманием стиля и моды - бунтари, всем своим видом протестующие против стереотипов. Смотрите, как ярко они одеваются!
Мода каратэ
Синяя русалка
Роскошный изумруд
Футуристическая девушка