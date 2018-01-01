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Стиль фестиваля Beautycon: фрики и модные бунтари против стереотипов

Русский TVNET
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Фото: Sipa USA/Scanpix

На фестивале Beautycon в Лос-Анджелесе собрались люди с весьма своеобразным пониманием стиля и моды - бунтари, всем своим видом протестующие против стереотипов. Смотрите, как ярко они одеваются!

1

Розовая фантазия
2

Мода каратэ
3

Синяя русалка
4

Роскошный изумруд
5

Футуристическая девушка
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