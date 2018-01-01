Стильные рижане отметили годовщину RestBar Mo эксклюзивной черной вечеринкой

Этим летом рижский ресторан паназиатской кухни RestBar Mo (набережная 11 Ноября, 9) празднует первую годовщину своей работы. Команда одного из самых популярных азиатских ресторанов города подготовила серию цветных вечеринок, которые подчеркнут все преимущества заведения: от разнообразной изысканной кухни и авторских коктейлей до развлекательной программы, ведь именно этот перекресток набережной 11 Ноября и улицы Миесниеку считается легендарным среди рижских гурманов и завсегдатаев модных мероприятий, которые помнят культовый «Paldies Dievam, piektdiena ir klāt!».

Первым событием в серии праздничных мероприятий стала вечеринка BLACK PARTY, которая состоялась в пятницу, 13 июля, на просторной летней террасе с видом на Даугаву и собрала стильных рижан.

Вся эстетика - от оформления до фирменного коктейля вечера - была выдержана в черном цвете. Эксклюзивно для BLACK PARTY художница Диана Радейко и латвийский бренд TAGIL создали лимитированную серию черных футболок.

Специальными гостями стали диджей Juri Konradi и латвийская рэп-звезда Ansis.

RestBar Mo открылся в 2017 году и сразу завоевал сердца любителей паназиатской кухни, в которой изысканно смешаны кулинарные традиций Японии, Индии, Малайзии, Таиланда, Китая.

Суши, маки, вок, кляр, манго, кокос, рис, лапша, том-ям, мороженое из зеленого чая – все эти экзотические шедевры великолепно готовят в RestBar Mo. А бар здесь едва ли не популярнее, чем кухня

- авторские коктейли на основе свежих ягод, фруктов, овощей и даже трав пользуются неимоверным успехом. Помимо кухни и бара в RestBar Mo можно отметить особую атмосферу, которая создается продуманным изящным интерьером, профессиональной командой и свежими кулинарными идеями.