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Определен самый популярный бренд одежды: это не Givenchy

Русский TVNET/lenta.ru
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Фото: LaPresse/Vince Paolo Gerace/Scanpix

Всемирная поисковая платформа Lyst отследила поведение потребителей в индустрии моды и составила список самых популярных брендов второго квартала 2018 года. Результат исследования опубликовали на сайте Lyst.

Сотрудники компании анализировали ежемесячные онлайн-заказы пяти миллионов покупателей в Интернет-магазинах 12 тысяч брендов одежды в течение трех месяцев. В результате самым востребованным оказался итальянский модный дом Gucci.

Второе месте занял Off-While — собственный бренд креативного директора Louis Vuitton Вирджила Абло. Третьим стал Balenciaga, чьи «уродливые» кроссовки были названы одним из самых продаваемых продуктов 2018 года.

Четвертую строчку в рейтинге занял бренд Givenchy. По мнению Lyst, этому могла поспособствовать Меган Маркл, которая выходила замуж в платье этого модного дома.

Пятое место досталось Dolce & Gabbana, шестое — Vetements. Им уступили Versace и Fendi, занявшие седьмое и восьмое места соответственно.

Предпоследним в списке оказался производитель спортивной одежды и обуви Nike, а завершил рейтинг итальянский люксовый бренд Prada.

Как сообщалось ранее, кроссовки adidas NMD были объявлены самой популярной моделью в Instagram. Согласно исследованию, проведенному британской логистической компанией Forward2me, на данный момент фотографии этой модели появлялись в соцсети более 5,7 миллиона раз.

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