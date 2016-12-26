Неугомонная Волочкова снова оголилась на публику

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в своем Instagram очередной пикантный пикантный снимок. На нем она запечатлена без нижнего белья.
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Танцовщица «славится» своими эротическими снимками и часто предоставляет возможность подписчикам лицезреть ее полуголое тело.
На сей раз Анастасия продемонстрировала весьма откровенное фото из SPA-салона. На нем она сидит на массажной кушетке, слегка прикрывшись полотенцем.
Грудь Волочковой ее подписчикам рассмотреть не удалось, зато внимание привлекло кое-что другое.
Балерина приподняла ноги таким образом, что стало видно гораздо больше, чем надо. Комментировать свои посты в Instagram артистка запретила, так что возмущенные комментарии подписчиков почитать не удалось.Еще по этой теме
Фото из Instagram:
В любимом спа "Восточный экспресс" @orientspa.ru появилась новая процедура.💃🏼 Вакуумный массаж. Очень мощный. Здорово подтягивает тело. Рекомендую. Очень эффективно.💃🏼 Ну и, конечно, здесь так уютно, по домашнему и гостеприимно. Спасибо всем сотрудникам за внимание и доброе отношение к клиентам.🙏🏻 #volochkova #look #love #ballet #спа #волочкова #восточныйэкспресс #салонкрасоты