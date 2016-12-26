Неугомонная Волочкова снова оголилась на публику

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в своем Instagram очередной пикантный пикантный снимок. На нем она запечатлена без нижнего белья.

Танцовщица «славится» своими эротическими снимками и часто предоставляет возможность подписчикам лицезреть ее полуголое тело.

На сей раз Анастасия продемонстрировала весьма откровенное фото из SPA-салона. На нем она сидит на массажной кушетке, слегка прикрывшись полотенцем.

Грудь Волочковой ее подписчикам рассмотреть не удалось, зато внимание привлекло кое-что другое.

Балерина приподняла ноги таким образом, что стало видно гораздо больше, чем надо. Комментировать свои посты в Instagram артистка запретила, так что возмущенные комментарии подписчиков почитать не удалось.

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