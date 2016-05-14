Многодетная мама Климова демонстрирует идеальную фигуру и тату на бедре

38-летняя российская актриса Екатерина Климова, несмотря на рождение четырех детей, смогла сохранить безупречную фигуру, которую и не думает скрывать от своих подписчиков в Instagram. На днях она опубликовала очередной соблазнительный снимок, который пришелся по душе ее фолловерам.
Екатерина Климова активно ведет свой микроблог в Сети, на который уже подписаны 460 тысяч человек.
На днях актриса опубликовала новый откровенный снимок в своем Instagram, в очередной раз продемонстрировав идеальное тело.
Позировала знаменитость, сидя полуобнаженной на кровати, однако из-за ракурса большая часть ее тела оказалась скрыта, так что интрига была сохранена.
Поклонники высоко оценили интересный кадр и татуировку знаменитости.Еще по этой теме
«Просто прелесть! Красотка! Так держать!»,
«Секси, но не пошло. Очень загадочно и интересно», «Все в этой девушке завораживает. И взгляд, и манеры, и татуировка».
А как вам кажется, Екатерине действительно удалось сохранить баланс между сексуальностью и чрезмерной откровенностью?
Фото из Instagram:
Климовой удалось сохранить прекрасные формы, несмотря на рождение четверых детей. Екатерина много работает над своей фигурой. Поклонники звезды считают, что она — одна из самых привлекательных актрис в России.
По признанию самой Климовой, она усиленно худела после рождения младшей дочери Бэллы. Вернуться к дородовой форме ей удалось спустя год.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram: