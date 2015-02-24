В Instagram набрал популярность аккаунт с фотографиями израильских девушек-военных. Об этом пишет Daily Mail. На страницу Hot Israeli Army Girls подписались уже более 40 тысяч пользователей.
- Они пережили Холокост: в Израиле прошел удивительный конкурс красоты 4 ноября 2016 г.
- Смело и сексуально: израильский дизайнер раздел невест 11 октября 2016 г.
- Скандал в мире моды: 14-летняя израильтянка показала на подиуме грудь 29 июля 2015 г.
- Невероятно: израильтянка родила первенца в 65 лет 19 мая 2015 г.
- Скандал на конкурсе красоты: «Мисс Израиль» VS «Мисс Ливан» 19 января 2015 г.
- Свадьба еврейки и мусульманина вызвала волну протестов в Израиле 20 августа 2014 г.
Как отмечает издание, авторы микроблога собрали снимки более чем двух тысяч израильских военнослужащих-женщин.
Они нашли аккаунты девушек по соответствующим хештегам и геотегам, а затем сделали репосты их лучших фото.Еще по этой теме
На странице представлено в числе прочих множество снимков военных в неформальной обстановке — на каникулах в бикини, дома в облегающей гражданской одежде.
По закону, все граждане Израиля по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в вооруженные силы страны — ЦАХАЛ.
Срок срочной службы для мужчин составляет 36 месяцев (32 месяца для боевых частей), для женщин — 24 месяца.
Освобождены от воинской повинности женщины, состоящие в браке на момент призыва, или те, кто не может служить по состоянию здоровья.
Около трети израильтянок получают отсрочку или полное освобождение от армии (среди причин могут быть беременность и религиозные соображения).
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Instagram с «горячими» израильскими девушками-военными стал хитом:
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: еще фото смотрите ЗДЕСЬ