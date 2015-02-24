Instagram с «горячими» израильскими девушками-военными стал хитом

 

Фото: facebook.com/IDFWomenOfIsrael

В Instagram набрал популярность аккаунт с фотографиями израильских девушек-военных. Об этом пишет Daily Mail. На страницу Hot Israeli Army Girls подписались уже более 40 тысяч пользователей.

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Как отмечает издание, авторы микроблога собрали снимки более чем двух тысяч израильских военнослужащих-женщин.

Они нашли аккаунты девушек по соответствующим хештегам и геотегам, а затем сделали репосты их лучших фото.

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На странице представлено в числе прочих множество снимков военных в неформальной обстановке — на каникулах в бикини, дома в облегающей гражданской одежде.

По закону, все граждане Израиля по достижении 18 лет подлежат призыву на службу в вооруженные силы страны — ЦАХАЛ.

Срок срочной службы для мужчин составляет 36 месяцев (32 месяца для боевых частей), для женщин — 24 месяца.

Освобождены от воинской повинности женщины, состоящие в браке на момент призыва, или те, кто не может служить по состоянию здоровья.

Около трети израильтянок получают отсрочку или полное освобождение от армии (среди причин могут быть беременность и религиозные соображения).

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Instagram с «горячими» израильскими девушками-военными стал хитом:

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