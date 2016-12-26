Участница шоу показала грудь восьмого размера и губы за 114 тысяч евро

Одна их самых ярких участниц скандального российского проекта «Дом-2» Маргарита Керн стала участницей шоу «Говорим и показываем». Девушка вложила в свою внешность колоссальное количество денег, но уверена, что ее любят за внутренний мир.
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Рита Керн стала самой скандальной персоной «Дома-2», когда была на Сейшелах: она прогуливалась по пляжу голой, выкладывала в Сеть неприличные фото своей «Кардашян».
На днях она выступила в шоу «Говорим и показываем», темой которого звучала так: «В миллионах по горло». Девушка рассказала, что
ей сделали неудачную пластику губ, ввели не тот препарат, и чтобы исправить работу горе-хирурга, пришлось потратить 8 млн рублей (около 114 тысяч евро).Еще по этой теме
«Сейчас в моде натуральная красота, и мужчинам не нравится, когда в девушке есть силикон.
Но меня любят не за внешность, а скорее всего - за внутренний мир», - заявила Рита, рассмешив аудиторию ток-шоу.
Фото из Instagram:
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Рита Керн - обладательница восьмого размера груди, который получила благодаря пластической хирургии.
Еще у девушки внушительная «Кардашян»: свою пятую точку она ежедневно фотографирует и выкладывает в Instagram, называя ее «орешком».
У Маргариты восьмой размер груди, но она заявила, что хочет еще увеличить ее на размер. Ведущий шоу Леонид Закошанский не мог оторвать глаз от девушки.
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