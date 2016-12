Участница шоу показала грудь восьмого размера и губы за 114 тысяч евро

Красотки, сейчас ходила на свидание💕Мне сделали кучу комплиментов. И я хочу с вами поделиться своими контактами мастеров. Сделала коррекцию ТАТУАЖа у своей любимой Пелагеи ✅ @_loungebeauty_ после того, как вы мне написали сделать бровки ещё толще. Прислушалась к вам)) И мой любимый волшебный АЛМАЗНЫЙ ПИЛИНГ и мезонити у моей подруги косметолога Саиды ✅ @beauty_sea_center Я просто обожаю его, кожа становится, как у младенца и что важно, можно сразу краситься☝️️Стоимость алмазного пилинга всего 2т😻С этими мастерами знакома очень давно, поэтому за качество отвечаю☝️️#нтв #рентв #тнт #модель #ритакерн #bigboobs #ritakern #дом2 #наводимкрасоту #model #playboy #tnt #алмазныйпилинг

