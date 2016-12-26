Участница шоу показала грудь восьмого размера и губы за 114 тысяч евро

 

Одна их самых ярких участниц скандального российского проекта «Дом-2» Маргарита Керн стала участницей шоу «Говорим и показываем». Девушка вложила в свою внешность колоссальное количество денег, но уверена, что ее любят за внутренний мир.

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Рита Керн стала самой скандальной персоной «Дома-2», когда была на Сейшелах: она прогуливалась по пляжу голой, выкладывала в Сеть неприличные фото своей «Кардашян».

На днях она выступила в шоу «Говорим и показываем», темой которого звучала так: «В миллионах по горло». Девушка рассказала, что

ей сделали неудачную пластику губ, ввели не тот препарат, и чтобы исправить работу горе-хирурга, пришлось потратить 8 млн рублей (около 114 тысяч евро).

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«Сейчас в моде натуральная красота, и мужчинам не нравится, когда в девушке есть силикон.

Но меня любят не за внешность, а скорее всего - за внутренний мир», - заявила Рита, рассмешив аудиторию ток-шоу.

Фото из Instagram:

Красотки, сейчас ходила на свидание💕Мне сделали кучу комплиментов. И я хочу с вами поделиться своими контактами мастеров. Сделала коррекцию ТАТУАЖа у своей любимой Пелагеи ✅ @_loungebeauty_ после того, как вы мне написали сделать бровки ещё толще. Прислушалась к вам)) И мой любимый волшебный АЛМАЗНЫЙ ПИЛИНГ и мезонити у моей подруги косметолога Саиды ✅ @beauty_sea_center Я просто обожаю его, кожа становится, как у младенца и что важно, можно сразу краситься☝️️Стоимость алмазного пилинга всего 2т😻С этими мастерами знакома очень давно, поэтому за качество отвечаю☝️️#нтв #рентв #тнт #модель #ритакерн #bigboobs #ritakern #дом2 #наводимкрасоту #model #playboy #tnt #алмазныйпилинг

A photo posted by Рита Керн (@rita666kern) on

Рита Керн - обладательница восьмого размера груди, который получила благодаря пластической хирургии.

Еще у девушки внушительная «Кардашян»: свою пятую точку она ежедневно фотографирует и выкладывает в Instagram, называя ее «орешком».

У Маргариты восьмой размер груди, но она заявила, что хочет еще увеличить ее на размер. Ведущий шоу Леонид Закошанский не мог оторвать глаз от девушки.

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