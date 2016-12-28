Декабрь на дворе! Абсолютно голая Волочкова шокировала снимком на улице

Анастасия Волочкова
 

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова известна своими откровенными снимками, которые она не стесняется выкладывать в своем Instagram. Но на этот раз она шокировала своих подписчиков фотографией, на которой видно, как она абсолютно голая залезла в купель.

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Анастасия Волочкова известна свой любовью к бане, ее даже называют «грозой банщиков». А еще она любит закаляться, купаясь в ледяной воде.

Танцовщица потрясла поклонников тем, что залезла в купель абсолютно голая, хотя обычно надевает хотя бы нижнюю часть купальника.

Все интимные части тела Волочкова показывать не стала, прикрывшись еловыми ветками.

Фото из Instagram:

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