Откровенное новогоднее фото Собчак произвело фурор: вот это перси!

Скандальная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак славится своей смелостью, а также тем, что не стесняется выкладывать в своем микроблоге снимки, которые вызывают бурную реакцию пользователей Интернета. На этот раз знаменитость продемонстрировала фолловерам свой пышный бюст.

Как известно, в прошлом году Ксения Собчак стала мамой и теперь не может нарадоваться на свой пышный бюст. Звездная блондинка выложила в Сеть снимок с празднования Нового года, на котором

она запечатлена в вечернем платье с откровенным декольте, которое подчеркивет пышный бюст новоиспеченной мамочки.

Как написала сама Ксения, «может, это единственный Новый год с таким декольте, надо ловить момент!!!».

Фото из Instagram:

Сегодня,лежа помятой пионервожатой ,особенно приятно повспоминать как выглядел вчера. Ну и плюс, может это единственный новый год с таким декольте,надо ловить момент!!!Друзья Новогодней Ночи- украшения @j_point #сэлфиссиськами A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 1, 2017 at 2:33am PST

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«Декольте - огонь! Наслаждайся, Ксюшенька! Всех благ вашей семье в новом году!», «Здоровья и благополучия!!! Фото эффектное!!!», «Какое божественно нежное платье, сказочно!», «Ксения невероятная красотка!!!»,

«После второго будет еще больше и красивее! Проверено...», «Пока грудь есть, надо сфоткаться!», «Это декольте потом вспоминается всю жизнь;)))»

- вот как прокомментировали это фото поклонникик Собчак.













Aizvērt Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix







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