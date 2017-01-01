Откровенное новогоднее фото Собчак произвело фурор: вот это перси!

Скандальная российская телеведущая и журналист Ксения Собчак славится своей смелостью, а также тем, что не стесняется выкладывать в своем микроблоге снимки, которые вызывают бурную реакцию пользователей Интернета. На этот раз знаменитость продемонстрировала фолловерам свой пышный бюст.
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Как известно, в прошлом году Ксения Собчак стала мамой и теперь не может нарадоваться на свой пышный бюст. Звездная блондинка выложила в Сеть снимок с празднования Нового года, на котором
она запечатлена в вечернем платье с откровенным декольте, которое подчеркивет пышный бюст новоиспеченной мамочки.
Как написала сама Ксения, «может, это единственный Новый год с таким декольте, надо ловить момент!!!».
Фото из Instagram:
«Декольте - огонь! Наслаждайся, Ксюшенька! Всех благ вашей семье в новом году!», «Здоровья и благополучия!!! Фото эффектное!!!», «Какое божественно нежное платье, сказочно!», «Ксения невероятная красотка!!!»,
«После второго будет еще больше и красивее! Проверено...», «Пока грудь есть, надо сфоткаться!», «Это декольте потом вспоминается всю жизнь;)))»
- вот как прокомментировали это фото поклонникик Собчак.Еще по этой теме