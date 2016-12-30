Анастасия Волочкова отпраздновала Новый год голышом

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова любит шокировать людей, публикуя в своем микроблоге кадры откровенного характера. Накануне она опубликовала видео, которое потрясло ее фанатов.
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Анастасия Волочкова известна своей любовью к бане и закаливанию.
Даже в канун праздника она решила не изменять себе и в очередной раз окунулась в ледяную купель.
Залезла танцовщица в нее обнаженная, прикрывшись одним полотенцем.
Некоторых восхищает стремление знаменитой танцовщицы к оздоровлению посредством традиционных методов, другие же считают, что она лишь может эпатировать публику, выкладывая откровенные снимки и ролики.
Видео:
Фото из Instagram:
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