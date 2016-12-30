Анастасия Волочкова отпраздновала Новый год голышом

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова любит шокировать людей, публикуя в своем микроблоге кадры откровенного характера. Накануне она опубликовала видео, которое потрясло ее фанатов.

Анастасия Волочкова известна своей любовью к бане и закаливанию.

Даже в канун праздника она решила не изменять себе и в очередной раз окунулась в ледяную купель.

Залезла танцовщица в нее обнаженная, прикрывшись одним полотенцем.

Некоторых восхищает стремление знаменитой танцовщицы к оздоровлению посредством традиционных методов, другие же считают, что она лишь может эпатировать публику, выкладывая откровенные снимки и ролики.

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Видео:

Во льдах..💨 #снегурочка #волочкова #зима #новыйгод A video posted by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Dec 30, 2016 at 1:32pm PST

Фото из Instagram:

С легким паром.🎄 А вы по традиции сегодня успели попариться в бане?🐣 #волочкова #снегурочка #новыйгод #россия #москва #дом #русскаябаня #слегкимпаром A photo posted by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Dec 31, 2016 at 11:48am PST

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