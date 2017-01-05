Что это за штука?! Мама ошарашила дочку «неприличным» подарком

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by teambee

Конфузы иногда случаются там, где ты их совсем не ждешь! В жизни бывает всякое, и ты вдруг неожиданно для себя самого можешь попасть в такую ситуацию, которая заставит тебя здорово покраснеть.

С вами такое бывало? Слава богу, что большинство подобных случаев на самом деле безобидны. И тем не менее!

18-летняя Шелби Донован оказалась в крайне неловкой ситуации, когда среди других подарков ей попался этот.

Обрадованная девушка мгновенно раскрыла его на глазах у всех — ведь он был от мамы, и сразу же испытала страшную неловкость.

Даже гости затаили дыхание. Так что же она вынула из коробки?

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Мама ошарашила дочку «неприличным» подарком

«Я смотрела и никак не могла сообразить, зачем мама подарила мне это. Я определенно знала, что сказать по этому поводу и на что это похоже, но не могла — передо мной была вся моя семья, а это 30 человек!» — рассказывает девушка.

Словом, это не то, что вы подумали —

ребристая «секс-игрушка» оказалась держателем для термочашки внушительных размеров, из которой Шелби любит попивать чаек.

«Я сделала это не специально. Я просто искала крепкий держатель, пыталась найти ручку, которая соответствовала бы ее кружке», — рассказывает мама Шелби.

В общем, смеялись до слез всей семьей, и даже бабушка, которой пришлось давать успокоительное! Что скажете, как вам такой подарочек под елочкой? Кто бы мог подумать, что это обыкновенный держатель. Скажите честно, вы бы использовали такой?


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