Соскучились? Волочкова снова раздвинула ноги на Мальдивах

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова известна своими откровенными снимками, сделанными во время отдыха на Мальдивах. В очередном отпуске эпатажная звезда снова взялась за старое.
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В своем микроблоге известная танцовщица опубликовала очередное пикантное фото из отпуска. Раздвинув ноги на носу яхты, Анастасия смотрит куда-то вдаль. Как написала сама артистка, она направляется на мальдивский остров COCO PALM, будучи штурманом.
Фото из Instagram:
А вот совсем свеженькое фото - уже в бикини и в любимых «жутких» тапочках. Что ж, это только начало отдыха. Ждем продолжения!
Фото из Instagram:
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