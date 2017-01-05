Соскучились? Волочкова снова раздвинула ноги на Мальдивах

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова известна своими откровенными снимками, сделанными во время отдыха на Мальдивах. В очередном отпуске эпатажная звезда снова взялась за старое.

В своем микроблоге известная танцовщица опубликовала очередное пикантное фото из отпуска. Раздвинув ноги на носу яхты, Анастасия смотрит куда-то вдаль. Как написала сама артистка, она направляется на мальдивский остров COCO PALM, будучи штурманом.

Фото из Instagram:

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А вот совсем свеженькое фото - уже в бикини и в любимых «жутких» тапочках. Что ж, это только начало отдыха. Ждем продолжения!

Фото из Instagram:

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