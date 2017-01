Соскучились? Волочкова снова раздвинула ноги на Мальдивах

Ну а по пути на мальдивский остров COCO PALM @coco_resorts я, как обычно, была штурманом!💃🏼😊 Невероятные ощущения! А ведь еще вчера я была в ледяной купели..😬😬 #волочкова #балерина #полет #аэрофлот #я #яхта

A photo posted by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 5, 2017 at 1:48am PST