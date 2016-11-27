Откровенные фото «казахской Барби» спровоцировали скандал в Сети

Очередная модель из Казахстана вызвала бурю негодования в родной стране, снявшись в откровенной фотосессии. 21-летняя студентка Динара Рахимбаева учится в Великобритании, но в Сети ее знают как «казахскую Барби».

Недавно девушка снялась в одном нижнем белье, да и в своем Instagram она выкладывает весьма откровенные снимки, за что ее серьезно критикуют земляки, большинство из которых — мусульмане.

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Фото из Instagram:

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Видео:

Че там по фотошопу?😂😜 #backstage И ПОЙМИТЕ УЖЕ ЧТО Я МОДЕЛЬ И ЭТО СЪЕМКА ДЛЯ ЖУРНАЛА😑 Magazine: @lofficielkz Ph: @toreomaru Lingerie: @bite.me.lingerie A video posted by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DINARA RKH (@dinara_rkh) on Jan 1, 2017 at 10:59am PST

Если казахские модели уверены, что они выводят свою страну на новый мировой уровень, то

сами жители Казахстана считают, что девушки своим вызывающим поведением только позорят родину.

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Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Magazine: @lofficielkz Ph: @toreomaru Lingerie: @bite.me.lingerie A photo posted by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DINARA RKH (@dinara_rkh) on Jan 1, 2017 at 5:52am PST

Кроме того, Динару многие критикуют за то, что она выглядит очень неестественно.

Что говорит сама красавица о своем образе:

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