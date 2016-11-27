Откровенные фото «казахской Барби» спровоцировали скандал в Сети

 

Фото: instagram.com/dinara_rkh

Очередная модель из Казахстана вызвала бурю негодования в родной стране, снявшись в откровенной фотосессии. 21-летняя студентка Динара Рахимбаева учится в Великобритании, но в Сети ее знают как «казахскую Барби».

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Недавно девушка снялась в одном нижнем белье, да и в своем Instagram она выкладывает весьма откровенные снимки, за что ее серьезно критикуют земляки, большинство из которых — мусульмане.

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Фото из Instagram:

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Видео:

Если казахские модели уверены, что они выводят свою страну на новый мировой уровень, то

сами жители Казахстана считают, что девушки своим вызывающим поведением только позорят родину.

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Фото из Instagram:

200K! Благодарю!😍😍🙌🏻🙌🏻🙌🏻 даже не верится, вот честно! Теперь у меня столько единомышленниц и единомышленников!❤️😍🙌🏻 вы мои самые хорошие!💗💗💗 очень надеюсь, что со временем у меня все же получится, хоть на чуть-чуть растопить сердца ледяные, как у Кая😁 и добавить щепотку доброты, сочувствия и уважения к другим людям❤️ всех целую и люблю!💗 а ещё, обязательно сделаю конкурс чисто от себя:) в благодарность моим девочкам❤️ купальник @bite.me.lingerie Ph @aleksandranarizhnyh location @tannury.kz

A photo posted by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DINARA RKH (@dinara_rkh) on

Фото из Instagram:

Magazine: @lofficielkz Ph: @toreomaru Lingerie: @bite.me.lingerie

A photo posted by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀DINARA RKH (@dinara_rkh) on

Кроме того, Динару многие критикуют за то, что она выглядит очень неестественно.

Что говорит сама красавица о своем образе:

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