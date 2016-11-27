Откровенные фото «казахской Барби» спровоцировали скандал в Сети

Очередная модель из Казахстана вызвала бурю негодования в родной стране, снявшись в откровенной фотосессии. 21-летняя студентка Динара Рахимбаева учится в Великобритании, но в Сети ее знают как «казахскую Барби».
- Парализованная девушка превратила себя в куклу Барби 27 апреля 2016 г.
- Многодетная мать потратила полмиллиона долларов на внешность Барби 18 марта 2016 г.
- Почему единственная эстонская живая Барби намерена свести счеты с жизнью 2 марта 2016 г.
- «Живая Барби» из Бразилии пугает прохожих своей кукольностью 21 декабря 2015 г.
- Смотрите: реальная Барби из Москвы еще кукольнее одесской! 26 мая 2015 г.
- 7-й размер не предел: неугомонная «Барби» идет на 13-е увеличение 21 марта 2015 г.
- Латвийская модель-Барби: я моложе, краше, и у меня грудь куда больше 25 октября 2014 г.
Недавно девушка снялась в одном нижнем белье, да и в своем Instagram она выкладывает весьма откровенные снимки, за что ее серьезно критикуют земляки, большинство из которых — мусульмане.
ЧИТАЙ НА TVNET: Восточная красавица-миллионерша из Казахстана покоряет Instagram
Фото из Instagram:
Видео:
Если казахские модели уверены, что они выводят свою страну на новый мировой уровень, то
сами жители Казахстана считают, что девушки своим вызывающим поведением только позорят родину.
ЧИТАЙ НА TVNET: Полуголые казашки готовят секс-революцию
Фото из Instagram:
200K! Благодарю!😍😍🙌🏻🙌🏻🙌🏻 даже не верится, вот честно! Теперь у меня столько единомышленниц и единомышленников!❤️😍🙌🏻 вы мои самые хорошие!💗💗💗 очень надеюсь, что со временем у меня все же получится, хоть на чуть-чуть растопить сердца ледяные, как у Кая😁 и добавить щепотку доброты, сочувствия и уважения к другим людям❤️ всех целую и люблю!💗 а ещё, обязательно сделаю конкурс чисто от себя:) в благодарность моим девочкам❤️ купальник @bite.me.lingerie Ph @aleksandranarizhnyh location @tannury.kz
Фото из Instagram:
Кроме того, Динару многие критикуют за то, что она выглядит очень неестественно.
Что говорит сама красавица о своем образе:
ЧИТАЙ НА TVNET: Богатейший наследник империи Chanel женился на 30-летней казашкеЕще по этой теме