Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

 

Фото: instagram.com/danbilzerian

Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты.

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Американец Дэн Билзерян заработал на игре в покер более 100 миллионов долларов. Также известно, что он является венчурным капиталистом.

Впрочем, известность в Сети он получил не благодаря тому, как он зарабатывает, а благодаря тому, как тратит.

Билзерян не стесняется делиться со всем миром подробностями своего расточительного образа жизни. На его странице в Instagram с завидной регулярностью появляются фотографии и видео с отдыха в разных экзотических точках планеты, дорогие игрушки миллионера, а также его роскошный и весьма слабо одетый эскорт из моделей.

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Видео:

Pretty sure the @blitzfantasy contest winners had a good time at the launch party. Song by @tpain

A video posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

По всей видимости, Новый год стал для американца поводом подвести некоторые промежуточные итоги своей деятельности. Он собрал ролик, в котором показал самые яркие моменты, запечатленные на камеру.

Видео:

If you hate seeing me do well, 2017 gonna be another fucked up year for you-JH 🎼@bag_raiders

A video posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

В сопроводительном сообщении Дэн не забыл и о тех людях, которым его успех не дает покоя.

«Если вы ненавидите смотреть, как мне хорошо, то 2017-й станет очередным плохим годом для вас», – написал он.

Спустя несколько дней Билзерян выложил еще один ролик похожего содержания, на этот раз отделавшись лаконичным описание «Это было весело».

Видео:

It's been fun. Song:@theweeknd

A video posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

На аккаунт Дэна Билзеряна в Instagram подписаны свыше 20 миллионов человек, которых он радует фотографиями из частных самолетов, закрытых вечеринок и своих поездок. Судя по симкам,

американец – любитель не только полуобнаженных моделей, но и дорогих машин, а также крупнокалиберных пушек.

Зачастую он пытается совместить все это в одном кадре.

Фото из Instagram:

Because this is America

A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

Фото из Instagram:

Just here waiting for someone to try and jack our car stereo

A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

Впрочем, находятся и те, кто критикует образ жизни миллионера. Они отмечают, что

из-за больших денег, свалившихся на Билзеряна, ему больше недоступна радость простого бескорыстного человеческого общения,

а также сомневаются в моральных качествах спутниц американца.

Фото из Instagram:

When you're famous, they let you do it, you can do anything, just grab em by the pussy

A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

Фото из Instagram:

My team said to post more conservative things so we can get big money from brands, but fuck that, imma just keep livin

A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

Фото из Instagram:

The furniture in my villa doesn't float good photocred: @samabernathyy

A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Life before my bicycle bet

A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

При этом сам миллионер, по всей видимости, не слишком сильно скучает по жизни без миллионов долларов. Он регулярно осваивает управление новыми транспортными средствами и ищет все новые места для отдыха.

Фото из Instagram:

My beard more iced out than a rappers watch

A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

Фото из Instagram:

More turtles

A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

Фото из Instagram:

Today I will swim with sea turtles

A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on

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