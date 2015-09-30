Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты.
- Латвийский миллионер женился на женщине своей мечты 23 октября 2016 г.
- Он успешен, богат, красив! Одна беда есть у этого миллионера... 22 октября 2016 г.
- 68-летний миллионер случайно женился на родной внучке 3 октября 2016 г.
- Реальная история: чем заканчиваются свидания с миллионерами 13 июня 2016 г.
- Миллиардерша из СССР родила двойню в 53 года 21 марта 2016 г.
- Жена российского миллионера покорила Grammy 16 февраля 2016 г.
- Экс-супруга миллиардера раскрыла жуткую правду о жизни с ним 1 июня 2015 г.
- Порнозвезду с русскими корнями на 15 лет арендовал миллиардер 23 мая 2015 г.
Американец Дэн Билзерян заработал на игре в покер более 100 миллионов долларов. Также известно, что он является венчурным капиталистом.
Впрочем, известность в Сети он получил не благодаря тому, как он зарабатывает, а благодаря тому, как тратит.
Билзерян не стесняется делиться со всем миром подробностями своего расточительного образа жизни. На его странице в Instagram с завидной регулярностью появляются фотографии и видео с отдыха в разных экзотических точках планеты, дорогие игрушки миллионера, а также его роскошный и весьма слабо одетый эскорт из моделей.
Видео:
По всей видимости, Новый год стал для американца поводом подвести некоторые промежуточные итоги своей деятельности. Он собрал ролик, в котором показал самые яркие моменты, запечатленные на камеру.
Видео:
В сопроводительном сообщении Дэн не забыл и о тех людях, которым его успех не дает покоя.
«Если вы ненавидите смотреть, как мне хорошо, то 2017-й станет очередным плохим годом для вас», – написал он.
Спустя несколько дней Билзерян выложил еще один ролик похожего содержания, на этот раз отделавшись лаконичным описание «Это было весело».
Видео:
На аккаунт Дэна Билзеряна в Instagram подписаны свыше 20 миллионов человек, которых он радует фотографиями из частных самолетов, закрытых вечеринок и своих поездок. Судя по симкам,
американец – любитель не только полуобнаженных моделей, но и дорогих машин, а также крупнокалиберных пушек.
Зачастую он пытается совместить все это в одном кадре.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Впрочем, находятся и те, кто критикует образ жизни миллионера. Они отмечают, что
из-за больших денег, свалившихся на Билзеряна, ему больше недоступна радость простого бескорыстного человеческого общения,
а также сомневаются в моральных качествах спутниц американца.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
При этом сам миллионер, по всей видимости, не слишком сильно скучает по жизни без миллионов долларов. Он регулярно осваивает управление новыми транспортными средствами и ищет все новые места для отдыха.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Еще по этой теме