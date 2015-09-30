Миллионер подразнил ненавистников видео с обнаженными моделями

Новый год стал для 36-летнего американца Дэна Билзеряна поводом подвести промежуточные итоги. На своей странице в Instagram он выложил видео своего отдыха в компании обнаженных моделей в самых разных экзотических точках планеты.

Американец Дэн Билзерян заработал на игре в покер более 100 миллионов долларов. Также известно, что он является венчурным капиталистом.

Впрочем, известность в Сети он получил не благодаря тому, как он зарабатывает, а благодаря тому, как тратит.

Билзерян не стесняется делиться со всем миром подробностями своего расточительного образа жизни. На его странице в Instagram с завидной регулярностью появляются фотографии и видео с отдыха в разных экзотических точках планеты, дорогие игрушки миллионера, а также его роскошный и весьма слабо одетый эскорт из моделей.

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Видео:

Pretty sure the @blitzfantasy contest winners had a good time at the launch party. Song by @tpain A video posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Nov 18, 2016 at 3:52am PST

По всей видимости, Новый год стал для американца поводом подвести некоторые промежуточные итоги своей деятельности. Он собрал ролик, в котором показал самые яркие моменты, запечатленные на камеру.

Видео:

If you hate seeing me do well, 2017 gonna be another fucked up year for you-JH 🎼@bag_raiders A video posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Jan 1, 2017 at 12:37pm PST

В сопроводительном сообщении Дэн не забыл и о тех людях, которым его успех не дает покоя.

«Если вы ненавидите смотреть, как мне хорошо, то 2017-й станет очередным плохим годом для вас», – написал он.

Спустя несколько дней Билзерян выложил еще один ролик похожего содержания, на этот раз отделавшись лаконичным описание «Это было весело».

Видео:

It's been fun. Song:@theweeknd A video posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Jan 4, 2017 at 5:32am PST

На аккаунт Дэна Билзеряна в Instagram подписаны свыше 20 миллионов человек, которых он радует фотографиями из частных самолетов, закрытых вечеринок и своих поездок. Судя по симкам,

американец – любитель не только полуобнаженных моделей, но и дорогих машин, а также крупнокалиберных пушек.

Зачастую он пытается совместить все это в одном кадре.

Фото из Instagram:

Because this is America A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on May 1, 2016 at 9:52pm PDT

Фото из Instagram:

Just here waiting for someone to try and jack our car stereo A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on May 10, 2016 at 5:29pm PDT

Впрочем, находятся и те, кто критикует образ жизни миллионера. Они отмечают, что

из-за больших денег, свалившихся на Билзеряна, ему больше недоступна радость простого бескорыстного человеческого общения,

а также сомневаются в моральных качествах спутниц американца.

Фото из Instagram:

When you're famous, they let you do it, you can do anything, just grab em by the pussy A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Oct 8, 2016 at 2:56pm PDT

Фото из Instagram:

My team said to post more conservative things so we can get big money from brands, but fuck that, imma just keep livin A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Oct 11, 2016 at 12:43am PDT

Фото из Instagram:

The furniture in my villa doesn't float good photocred: @samabernathyy A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Apr 10, 2016 at 6:52am PDT

Фото из Instagram:

Just bet @ricksalomon my G4 vs his $250,000. If I die or get brain dead he wins, if I bike from Vegas to LA in 48 hours I win. If I have heart attack and live or don't make it, bet is a wash, this is getting interesting, almost a million on the line now... A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Mar 22, 2016 at 11:40pm PDT

Фото из Instagram:

Life before my bicycle bet A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Feb 25, 2016 at 4:20pm PST

При этом сам миллионер, по всей видимости, не слишком сильно скучает по жизни без миллионов долларов. Он регулярно осваивает управление новыми транспортными средствами и ищет все новые места для отдыха.

Фото из Instagram:

My beard more iced out than a rappers watch A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Dec 18, 2016 at 12:47pm PST

Фото из Instagram:

More turtles A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Sep 30, 2016 at 1:37am PDT

Фото из Instagram:

Today I will swim with sea turtles A photo posted by Dan Bilzerian (@danbilzerian) on Sep 30, 2015 at 10:18am PDT

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