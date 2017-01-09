Школьница из «Тодеса» разделась перед камерой ради лайков

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Десятилетняя танцовщица балета «Тодес» Елена опробовала услышанный от сверстников метод увеличения числа лайков и подписчиков в соцсетях. Школьница приняла ванную в прямом эфире в трансляции Periscope.

Во время трансляции девушка демонстрировала пользователям свои интимные места, сообщает Life.ru.

Как позднее рассказала Елена, ее знакомые неоднократно обсуждали раздевание на камеру как метод получения множества лайков.

Родители девушки узнали о произошедшем из социальных сетей. Ее отец Павел рассказал, что трансляцию и скриншоты эфира ему отправили в личные сообщения.

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«Мы вместе с ней удалили все из соцсетей.

У нас был долгий разговор, я объяснял ей, что это плохо, что так делать нельзя. Думаю, мы друг друга поняли.

Естественно, поинтересовался, ради чего дочь решила вот так всем показать себя, а она ответила, что ради лайков», – заявил отец танцовщицы.

Также Павел отметил, что он беспокоится о репутации своей дочери. По его словам, видеозапись трансляции через некоторое время может снова всплыть.

От Русского TVNET. Из этических соображений мы, естественно, даже не пытались разыскать на просторах Сети эту запись. Надеемся, что такое решение примут и другие Интернет-издания, а также пользователи социальных сетей. Ну а девочка сделает соответствующие выводы...

Отметим, это не единичный случай, когда люди идут на странные поступки ради лайков. Так, 30 декабря 2016 года житель Пензы вскарабкался на городскую новогоднюю елку и опубликовал видеозапись своего поступка в социальной сети. «Пожалуй, я обнаглею чуть-чуть и скажу, что это достойно вашего лайка», – прокомментировал он свою видеозапись.

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