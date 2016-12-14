Мечта в бикини: Настя Каменских довела фигуру до идеала

В последнее время поклонники 29-летней Насти Каменских отмечают, что она заметно постройнела и стала еще краше. На днях певица поделилась с фолловерами свежим снимком, на котором позирует в бикини, и сразу же удостоилась очередной порции комплиментов в адрес своих новообретенных форм.
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Сейчас Настя Каменских, как и большинство звезд российского шоу-бизнеса, находится в отпуске в одной из жарких стран. 12 января девушка выложила в своем Instagram несколько красочных курортных снимков, на которых
позирует в сексуальном бикини черного цвета, выгодно подчеркивающем ее невероятную стройность.
Фото вызвали у фолловеров Насти искренний восторг, и они принялись осыпать ее комплиментами, а также признались, что пример ее похудения служит для них лучшей мотивацией наконец взять себя в руки.
«Шикарная фигура, эти ноги», «Женственная», «Какая стройняшка стала!!! Вот что значит упорство и труд! Браво!!!»
«Сначала даже не узнала)) Такая худышка!! Просто нет слов», «Женщина-Мечта!!! Роскошная и невероятно красивая»,
«Настя — это одна сплошная мотивация! Шикарно выглядит!», «Идеальная же)», — выразили свое мнение подписчики.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Несколько месяцев Настя ограничивала себя в питании и интенсивно занималась спортом, чтобы идеально выглядеть в откровенных сценических костюмах. Регулярные тренировки сразу же положительно отразились на фигуре звезды.
Правда, некоторые отмечают, что с лишними килограммами Каменских утратила и свое обаяние,
однако артистка не считает нужным прислушиваться к критике недоброжелателей. Сейчас Настя полностью довольна собой!
Нам, к слову, тоже кажется, что Каменских находится в отличной форме. А вам?
Фото из Instagram:
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