Мечта в бикини: Настя Каменских довела фигуру до идеала

В последнее время поклонники 29-летней Насти Каменских отмечают, что она заметно постройнела и стала еще краше. На днях певица поделилась с фолловерами свежим снимком, на котором позирует в бикини, и сразу же удостоилась очередной порции комплиментов в адрес своих новообретенных форм.

Сейчас Настя Каменских, как и большинство звезд российского шоу-бизнеса, находится в отпуске в одной из жарких стран. 12 января девушка выложила в своем Instagram несколько красочных курортных снимков, на которых

позирует в сексуальном бикини черного цвета, выгодно подчеркивающем ее невероятную стройность.

Фото вызвали у фолловеров Насти искренний восторг, и они принялись осыпать ее комплиментами, а также признались, что пример ее похудения служит для них лучшей мотивацией наконец взять себя в руки.

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«Шикарная фигура, эти ноги», «Женственная», «Какая стройняшка стала!!! Вот что значит упорство и труд! Браво!!!»

«Сначала даже не узнала)) Такая худышка!! Просто нет слов», «Женщина-Мечта!!! Роскошная и невероятно красивая»,

«Настя — это одна сплошная мотивация! Шикарно выглядит!», «Идеальная же)», — выразили свое мнение подписчики.

Фото из Instagram:

A photo posted by Настя Каменских (@kamenskux) on Jan 11, 2017 at 7:01pm PST

Фото из Instagram:

A photo posted by Настя Каменских (@kamenskux) on Jan 12, 2017 at 3:38am PST

Фото из Instagram:

A photo posted by Настя Каменских (@kamenskux) on Jan 12, 2017 at 3:43am PST

Несколько месяцев Настя ограничивала себя в питании и интенсивно занималась спортом, чтобы идеально выглядеть в откровенных сценических костюмах. Регулярные тренировки сразу же положительно отразились на фигуре звезды.

Правда, некоторые отмечают, что с лишними килограммами Каменских утратила и свое обаяние,

однако артистка не считает нужным прислушиваться к критике недоброжелателей. Сейчас Настя полностью довольна собой!

Нам, к слову, тоже кажется, что Каменских находится в отличной форме. А вам?

Фото из Instagram:

В этом наряде нету хорошей фотографии, поэтому решила выложить с примерки @laki_clothing Я целых два месяца готовилась с @khomytskyi_official к премии и улучшала свою форму.скоро все вам расскажу😉 напишите как вам этот образ!!!!! A photo posted by Настя Каменских (@kamenskux) on Dec 14, 2016 at 7:33am PST

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