Молодая мама Ксения Собчак уже публикует фото в бикини

35-летняя телеведущая Ксения Собчак стремительно вернулась в форму после родов. Она поделилась с подписчиками первым снимком в купальнике во время заплыва в бассейне. Медиадива действительно выглядит отлично!

Ксения Собчак с удовольствием занималась плаванием во время беременности и делилась с подписчиками своего Instagram снимками в купальнике. То же самое она сделала и через полтора месяца после родов. 13 января

Ксения выложила в микроблоге фотографию авторства ее супруга Максима Виторгана, сделанную во время съемки селфи в бассейне:

знаменитость позировала в черно-белом бикини и с тюрбаном из полотенца на голове.

«Муж жестко отслеживает, чтобы после бани, в бассейне, я не листала инстаграмчик, а плавала», — подписала Собчак этот пост, снабдив его хештегом #подприцелом (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). Всего за полчаса яркий снимок набрал почти 10 тысяч «лайков» и более сотни восторженных комментариев от фолловеров.

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Фото из Instagram:

#подприцелом Муж жестко отслеживает чтобы после бани,в бассейне @worldclass_zhukovka ,я не листала инстаграмчик ,а плавала😂🙈🙈 A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 13, 2017 at 5:10am PST

Ксения публиковала фото из бассейна и во время беременности, причем на некоторых снимках ее живота совсем не было видно.

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Шер уехала,а я осталась! Утренний плавательный комплекс с @polinakitsenko- выполнен!!! Wearing @natayakim swimwear ss16 #natayakimbeachwear A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jun 23, 2016 at 6:04am PDT

А вот так Собчак выглядела в бикини еще задолго до беременности!

Фото из Instagram:

На этой фотке я как бы кричу "йэс,я сделала это!" И могу уезжать со спокойной душой! Если соберетесь сюда,в @shawellness не бойтесь брать самую строгую программу диеты и обязательно запишитесь на функциональные тренинги К девушке Эмме-она сделает из вас человека!!!! 💪💪💪💪💪 #nofilters #nofacetune A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Apr 15, 2015 at 12:57am PDT

Фото из Instagram:

In my favourite #honeymoon pareo A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on May 4, 2015 at 6:45am PDT













Aizvērt Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix







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