Молодая мама Ксения Собчак уже публикует фото в бикини

Ксения Собчак
 

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

35-летняя телеведущая Ксения Собчак стремительно вернулась в форму после родов. Она поделилась с подписчиками первым снимком в купальнике во время заплыва в бассейне. Медиадива действительно выглядит отлично!

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Ксения Собчак с удовольствием занималась плаванием во время беременности и делилась с подписчиками своего Instagram снимками в купальнике. То же самое она сделала и через полтора месяца после родов. 13 января

Ксения выложила в микроблоге фотографию авторства ее супруга Максима Виторгана, сделанную во время съемки селфи в бассейне:

знаменитость позировала в черно-белом бикини и с тюрбаном из полотенца на голове.

«Муж жестко отслеживает, чтобы после бани, в бассейне, я не листала инстаграмчик, а плавала», — подписала Собчак этот пост, снабдив его хештегом #подприцелом (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.). Всего за полчаса яркий снимок набрал почти 10 тысяч «лайков» и более сотни восторженных комментариев от фолловеров.

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Фото из Instagram:

Ксения публиковала фото из бассейна и во время беременности, причем на некоторых снимках ее живота совсем не было видно.

Фото из Instagram:

И не надо мне писать "фу,какая страшная!!" Во-первых я и так об этом знаю, а во-вторых,я понимаю,что большинство плавает на укладке, в косметике и исключительно плывут ракурсами из рекламных роликов недорогого шампуня. А я ,так сказать, по старинке. Зато каждый день и в лучшем бассейне- @worldclassclubs #zukovka P.S. И кстати,для любителей поразглядывать купальники,сайтам сплетен простительно не знать,а вы,мои модники ,обязаны- все купальники на моих фото из НОВЫХ коллекций, и на свои старые фото я всегда ставлю пометку #tbt . Этот ,например из прекрасного @iswagshop 😉😉😉

A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

Фото из Instagram:

А вот так Собчак выглядела в бикини еще задолго до беременности!

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

In my favourite #honeymoon pareo

A photo posted by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on

Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак

Фото: Звезда российского шоу-бизнеса Ксения Собчак16

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