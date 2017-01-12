Как ей это удалось? Анфиса Чехова похудела, а ее пышный бюст остался прежним

С тех пор, как 39-летняя Анфиса Чехова вплотную занялась своей фигурой, фанаты волновались, не изменит ли форму ее грудь, которая всегда была визитной карточкой телеведущей. На днях Анфиса опубликовала фото, которое вызвало всеобщий восторг и легкую зависть у ее подписчиц.

Анфиса Чехова не скрывает, что сейчас максимально довольна своим внешним видом. Да и поклонники замечают, что телеведущая чрезвычайно похорошела после того, как рассталась с лишними килограммами.

Правда, в последнее время фолловеры звезды начали переживать, что резкое похудение лишит одну из самых сексуальных женщин нашей страны ее выдающихся форм.

Чтобы успокоить фолловеров, Анфиса выложила новое фото.

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На снимке Чехова позирует у окна в откровенном боди, которое подчеркивает ее выдающийся бюст. Кадр ведущая сопроводила стихами собственного сочинения.

Новая публикация Анфисы вызвала настоящий восторг у ее подписчиков, а у подписчиц — легкую зависть. Ведь

далеко не многим удается похудеть, сохранив при этом размер груди.

«Все красиво: женщина, стихи, грудь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», «Как вам это удалось?! Грудь совсем чтоли не похудела?» — написали фолловеры знаменитости.

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