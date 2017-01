Как ей это удалось? Анфиса Чехова похудела, а ее пышный бюст остался прежним

_____ Чужая душа- потёмки. Брожу у тебя в душе. Пол хлипкий и стены тонки, Промозгло, как в шалаше. _____ Окна настежь, двери открыты, Не держит никто и не звал. В сердцах-зеркалах разбитых, Пустой ожидания зал... ______ Комнаты все проходные, Тут в жены и в плен не берут. Надежды, как полки, пустые, Скупой составляют уют. ______ И стонут твои скелеты, В тяжелом, дубовом шкафу. Пылятся закаты-рассветы, Не нужные никому. _____ И можно б здесь было остаться, И вместе нам выть на луну... Вот, только, в твоём минус двадцать. Не выжить, боюсь, никому. _____ #анфисиныстихомысли

