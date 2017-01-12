Как ей это удалось? Анфиса Чехова похудела, а ее пышный бюст остался прежним

 

Фото: Instagram

С тех пор, как 39-летняя Анфиса Чехова вплотную занялась своей фигурой, фанаты волновались, не изменит ли форму ее грудь, которая всегда была визитной карточкой телеведущей. На днях Анфиса опубликовала фото, которое вызвало всеобщий восторг и легкую зависть у ее подписчиц.

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Анфиса Чехова не скрывает, что сейчас максимально довольна своим внешним видом. Да и поклонники замечают, что телеведущая чрезвычайно похорошела после того, как рассталась с лишними килограммами.

Правда, в последнее время фолловеры звезды начали переживать, что резкое похудение лишит одну из самых сексуальных женщин нашей страны ее выдающихся форм.

Чтобы успокоить фолловеров, Анфиса выложила новое фото.

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Instagram

_____ Чужая душа- потёмки. Брожу у тебя в душе. Пол хлипкий и стены тонки, Промозгло, как в шалаше. _____ Окна настежь, двери открыты, Не держит никто и не звал. В сердцах-зеркалах разбитых, Пустой ожидания зал... ______ Комнаты все проходные, Тут в жены и в плен не берут. Надежды, как полки, пустые, Скупой составляют уют. ______ И стонут твои скелеты, В тяжелом, дубовом шкафу. Пылятся закаты-рассветы, Не нужные никому. _____ И можно б здесь было остаться, И вместе нам выть на луну... Вот, только, в твоём минус двадцать. Не выжить, боюсь, никому. _____ #анфисиныстихомысли

A photo posted by Anfisa Chekhova (@achekhova) on

На снимке Чехова позирует у окна в откровенном боди, которое подчеркивает ее выдающийся бюст. Кадр ведущая сопроводила стихами собственного сочинения.

Новая публикация Анфисы вызвала настоящий восторг у ее подписчиков, а у подписчиц — легкую зависть. Ведь

далеко не многим удается похудеть, сохранив при этом размер груди.

«Все красиво: женщина, стихи, грудь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.)», «Как вам это удалось?! Грудь совсем чтоли не похудела?» — написали фолловеры знаменитости.

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