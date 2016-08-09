Глаз не оторвать! Похудевшая Каменских увеличила грудь?

Популярная певица Настя Каменских порадовала поклонников на своей странице в Instagram яркими фото из экзотического путешествия. Сейчас она наслаждается отпуском в теплых краях.
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На отдыхе Каменских продемонстрировала пышные формы в разноцветном купальнике. На снимке Настя позирует без макияжа в бикини, хвастаясь изменившейся фигурой.
Сексуальное селфи звезды поразило поклонников:
«Просто отпад, как хороша», «Какая классная фигура», «Настя, отлично выглядите», «Что - грудь сделала?», «Крутой купальник!», «В прекрасной форме»,
«Вдруг грудь появилась...», «Ух какая жаркая!» – прокомментировали пользователи.
Фото из Instagram:
Поклонники заподозрили актрису в увеличении груди, ведь на старых фото в белье и купальниках ее бюст выглядит не таким выдающимся.
Фото из Instagram:
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