Эвелина Бледанс взбудоражила Сеть новой грудью

Популярная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поразила поклонников изменившемися формами, продемонстрировав роскошный бюст на отдыхе. А ведь всего каких-то несколько месяцев назад она оправдывалась за свою обвисшую грудь.
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Эвелина Бледанс опубликовала в Instagram новые снимки, на которых она позирует в бикини.
Глаз от ее пышного бюста отвести невозможно. С новой грудью Бледанс заткнет за пояс любую звезду журнала Playboy.
Поклонники в восхищении и виртуально аплодируют 47-летней красотке за смелость.
Артистка отдыхает сейчас в Таиланде. Эвелина пишет в соцсетях о чем угодно, только не об изменившемся бюсте. А ведь разница между ее старыми фотографиями с отдыха и нынешними заметна даже невооруженным глазом.
«Фигура офигенная !»,
«Грудь - огонь!», «Значит, не я одна заметила 😊 Как всегда, восхитительна!», «Бомба!», «Я тоже заметила, но круто получилось!»,
«Поздравляю с отличной новой грудью. Очень хорошо получилось, давно надо было поправлять...», «Вот это фигура! Вы - супер!», «Эвелина, ты просто прелесть!», «Красотка, не то что везде накачанные малолетки...», «Грудь заметила))», «Всем бы такую фигуру!!!», «Грудь хороша! Как надо!» - вот так бурно отреагировали фанаты на свежие снимки Эвелины с отдыха.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Очевидно, что верхняя часть бикини у звезды еще в октябре 2016 года была значительно скромнее.
Видео:
Примечательно, что еще в апреле 2016-го телеведущая жестко ответила на критику своих неидеальных форм и оправдалась за обвисшую грудь двумя детьми, подчеркнув, что против силикона.
«Мои чудесные,
давайте отвлечемся от обсуждения моей неидеальной груди, выкормившей двух пацанчиков. Я не раз говорила, что против силикона – и ношу то, что имею.
А двое крепких парней на грудном вскармливании для меня намного важнее», – написала звезда, бюст которой злопыхатели обозвали «ушками спаниеля».
ЧИТАЙ НА TVNET: Эвелина Бледанс дала отпор критикам ее обвисшей груди
Видео:
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