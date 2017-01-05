48-летняя Валерия восхитила соблазнительным телом в бикини

Пользователи Сети взбудоражены свежими фотографиями российской певицы Валерии в бикини. Соблазнительное тело 48-летней исполнительницы мало кого оставило равнодушным.

Артистка отдыхает в Дубае с мужем и детьми. Накануне возвращения в Москву красивое и счастливое семейство отправилось на пляж. Валерия поделилась в Instagram фото, на котором запечатлено, как она загорает в компании сына Артемия.

Снимок моментально облетел множество светских изданий, ведь фигура у певицы на редкость хороша.

Длинноногая мама троих детей выглядит невероятно моложаво и подтянуто. Регулярные занятия в спортзале, судя по всему, прошли не впустую.

За считанные минуты памятный кадр собрал сотни тысяч лайков.

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Поклонники буквально засыпали сердечками и комплиментами свою любимицу. «Фигура - отпад», «Стройняшка!!!», «Так и не скажешь, что мамочка и сынок🌷»,

«Будто не с сыном, а с бойфрендом))», «Валерия, вы прекрасны💐💐💐», «Ну и фигура у вас, просто идеальная 😘», «Шикарно выглядите!👍👍👍»,

«Красотка... Девочка со взрослыми детьми», «Валерия, вы превосходны. Как девушка 18 лет...» – восторгаются комментаторы.

Фото из Instagram:

Для многих стройная артистка является ролевой моделью и стимулом для подвигов в тренажерных залах. «Валерия, просто не могу не написать, какая вы красотка, просто пример для подражания, такая редкость сочетания красоты, ума и таланта...

Вы супер!😘💐», «В основном всем, конечно, бросилась в глаза фигурка отпадная! Произвели фурор - это мотивация 👌»,

«Вот она, идеальная фигура👍👍👍, и это при том, что у девушки трое детей!!! Так что, толстухи, хватит ныть, все в спорт, роды – не оправдание вашего жира!» – выступают за пользу физических нагрузок и здорового образа жизни пользователи Сети.

Ранее Валерия рассказала, как добиться идеальной, точеной фигуры По ее мнению, надо просто регулярно упражняться. «Каждый день ходим в спортзал всей семьей – и заниматься веселее, и есть кому сфотографировать, если что», – отметила энергичная исполнительница.



































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К слову, в недавнем интервью Иосиф Пригожин рассказал, что он и его супруга перестали есть по вечерам. Отказ от ужинов продюсер объяснил обоюдным решением вести здоровый образ жизни.

У Иосифа, Валерии и их детей есть личный повар из Молдавии, который отвечает за приготовление здоровой и полезной еды. Правда, у певицы индивидуальный рацион.

«Поскольку Валерия очень внимательно относится к своему питанию, Анжела готовит в основном для детей и меня. Валерия за здоровый образ жизни: считает калории и внимательно следит за тем, что готовит помощница. Завтрак у нас традиционный: кашка, омлет или творожники. На обед – лосось на пару или на гриле, рис карри, курочка, котлетки, – перечислил продюсер. – От ужина мы с Валерией отказываемся, чтобы поддерживать форму. Вечером едят только дети».

Фото из Instagram:

Вес взят .) #2017 #дубай A photo posted by iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) on Jan 5, 2017 at 3:25am PST

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