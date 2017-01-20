Ни ума, ни стыда! Голая Волочкова раздвинула ноги на купели

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась «оригинальным» крещенским фото. На снимке она сидит в шпагате верхом на купели.
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Комментарии к фото Анастасия отключила. Это не удивительно: провокационный снимок дал хейтерам много поводов для издевок над балериной.
На снимке Волочкова запечатлена в мохнатых красных сапогах и желтых мини-трусиках. Обнаженную грудь балерина прикрыла кусками льда.
Некоторое время после публикации фанаты могли оставлять комментарии.
Фото из Instagram:
Видимо, оскорбительные реплики не понравились знаменитости, и она отключила возможность комментирования.
Напомним, накануне эпатажная балерина решила поздравить своих поклонников с Крещением. Однако,
посмотрев видеообращение Волочковой, пользователи Сети набросились на нее с гневными комментариями,
заявив, что она позорит православную веру.
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