Ни ума, ни стыда! Голая Волочкова раздвинула ноги на купели

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась «оригинальным» крещенским фото. На снимке она сидит в шпагате верхом на купели.

Комментарии к фото Анастасия отключила. Это не удивительно: провокационный снимок дал хейтерам много поводов для издевок над балериной.

На снимке Волочкова запечатлена в мохнатых красных сапогах и желтых мини-трусиках. Обнаженную грудь балерина прикрыла кусками льда.

Некоторое время после публикации фанаты могли оставлять комментарии.

Фото из Instagram:

Ну вот и лед! A photo posted by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 19, 2017 at 4:04pm PST

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Видимо, оскорбительные реплики не понравились знаменитости, и она отключила возможность комментирования.

Напомним, накануне эпатажная балерина решила поздравить своих поклонников с Крещением. Однако,

посмотрев видеообращение Волочковой, пользователи Сети набросились на нее с гневными комментариями,

заявив, что она позорит православную веру.

ЧИТАЙ НА TVNET: Анастасия Волочкова опозорилась во время Крещения

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