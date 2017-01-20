Ни ума, ни стыда! Голая Волочкова раздвинула ноги на купели

Анастасия Волочкова
 

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова поделилась «оригинальным» крещенским фото. На снимке она сидит в шпагате верхом на купели.

Еще по этой теме

Комментарии к фото Анастасия отключила. Это не удивительно: провокационный снимок дал хейтерам много поводов для издевок над балериной.

На снимке Волочкова запечатлена в мохнатых красных сапогах и желтых мини-трусиках. Обнаженную грудь балерина прикрыла кусками льда.

Некоторое время после публикации фанаты могли оставлять комментарии.

Фото из Instagram:

Ну вот и лед!

A photo posted by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on

Реклама

Видимо, оскорбительные реплики не понравились знаменитости, и она отключила возможность комментирования.

Напомним, накануне эпатажная балерина решила поздравить своих поклонников с Крещением. Однако,

посмотрев видеообращение Волочковой, пользователи Сети набросились на нее с гневными комментариями,

заявив, что она позорит православную веру.

ЧИТАЙ НА TVNET: Анастасия Волочкова опозорилась во время Крещения

Еще по этой теме
Расплывшаяся Волочкова показала внушительный живот

Расплывшаяся Волочкова показала внушительный живот

Анастасия Волочкова отпраздновала Новый год голышом

Анастасия Волочкова отпраздновала Новый год голышом

Волочкову без бюстгальтера приняли за трансвестита

Волочкову без бюстгальтера приняли за трансвестита


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 37000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Baldone, 225000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Lielvārde, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Раскрыто происхождение «зоны смерти» внутри торнадо Hi-Tech

Раскрыто происхождение «зоны смерти» внутри торнадо

Откровенный клип 52-летней Алены Апиной стал причиной скандалов Showbiz

Откровенный клип 52-летней Алены Апиной стал причиной скандалов

Такси, ремонт, любовник: СГД возьмет налоги с каждого за свое Новости

Такси, ремонт, любовник: СГД возьмет налоги с каждого за свое

На Google-карте Калининграда нашли "Управление Гестапо Пруссии" Hi-Tech

На Google-карте Калининграда нашли "Управление Гестапо Пруссии"

Названы причины преждевременного старения Hi-Tech

Названы причины преждевременного старения

Пикантно

Эпатаж

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
DATU ANALĪTIĶI
BIROJA VADĪTĀJU
BIROJA VADĪTĀJU
SUPPORT ENGINEER
SUPPORT ENGINEER
http://alkoutlet.lv

Темы

 