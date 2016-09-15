Instagram русской модели Абрамович привлек британский таблоид

27-летняя красотка публикует откровенные снимки в своем Instagram, где у нее уже 1,3 млн подписчиков.

На днях британский таблоид Daily Star выпустил материал о 27-летней пермской модели Ольге Абрамович с подборкой откровенных снимков из аккаунта девушки в соцсетях. По словам журналистов,

красавица, несмотря на славу и 1,3 млн подписчиков в Instagram, решила не переезжать за границу и делает успешную карьеру на родине.

При этом она много путешествует и участвует в съемках по всему миру.

«Вместо того чтобы переехать в шумные столичные города, где есть большие возможности для молодых моделей, например, в Лондон или Лос-Анджелес, Оля предпочла остаться в России», - пишет Daily Star Sunday.

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Сама Ольга рассказала журналистам 59.ru, что узнала о публикации только из СМИ.

По словам девушки, она действительно живет в Перми, а на съемки в качестве модели сейчас выезжает довольно редко, «когда появляется желание, иногда даже раз в полгода».

«Мне нравится в Перми.

Здесь друзья, любимые люди, родные места. Здесь можно расслабиться, выключить голову, заниматься собой и наслаждаться жизнью»,

- признналась журналистам красавица.

Ольга Абрамович подчеркнула, что не стремилась сделать популярным свой аккаунт в Instagram, но ей нравится публиковать там снимки.

«Просто людей привлекает все красивое: путешествия, природа», - объяснила красавица популярность своего аккаунта.

Фото из Instagram:

Photo by @photorodionova 💕 Thanks @flowtslife 🐬🐠 Съемка для гламурных игрушек @flowtslife 💕🐳 A photo posted by Оля Абрамович (@oabramovich) on Jan 16, 2017 at 11:02am PST

Фото из Instagram:

Thanks @sergeykabankov 🌪 #bali #bikini #bikinimodel A photo posted by Оля Абрамович (@oabramovich) on Dec 9, 2016 at 9:52pm PST

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

🐒 A photo posted by Оля Абрамович (@oabramovich) on Dec 4, 2016 at 7:30am PST

Фото из Instagram:

A photo posted by Оля Абрамович (@oabramovich) on Sep 15, 2016 at 6:57am PDT

Фото из Instagram:

Have a good day😘 A photo posted by Оля Абрамович (@oabramovich) on Nov 8, 2016 at 1:28am PST

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