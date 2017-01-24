В Великобритании набирает популярность «обнаженный фитнес»

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by mmmou812ic

В британском городе Саутгемптон 35-летняя Хелен Смит, фитнес-тренер, начала проводить групповые спортивные занятия без одежды. Совершенно обнаженные люди выполняют самые обычные упражнения — прыжки, приседания, отжимания и другое — совершенно обнаженными.

Пока только состоялось первое занятие продолжительностью один час. В спортзале присутствовали десять человек в возрасте от 33 до 70 лет, пишет The Daily Mail.

По словам Хелен Смит, она решила отказаться от одежды, поскольку

так тренировка становится более наглядной. То есть участникам лучше видно, как работает тело инструктора и их собственное, какие мышцы задействуются.

Ну и одежду после тренировки не надо стирать, шутит фитнес-тренер.

Реклама

При желании женщины могут надеть спортивный бюстгальтер. Также разрешено ношение кроссовок.

Поучаствовать в такой тренировке может любой желающий, способный зарегистрироваться онлайн на сайте клуба и показать документы перед занятием.

Смит призналась, что на создание тренировочной системы ее вдохновило знакомство с нудистами во Франции. Сама Хелен является членом организации «Британский нудизм» (British Naturism).

Из Twitter:

Еще по этой теме
В Лондоне открывается ресторан для любителей есть голышом

В Лондоне открывается ресторан для любителей есть голышом

«Голая» йога: необычный фитнес-тренд покоряет мир (фото)

«Голая» йога: необычный фитнес-тренд покоряет мир (фото)

Instagram практикующей йогу обнаженной модели покорил Сеть

Instagram практикующей йогу обнаженной модели покорил Сеть


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 35900 EUR
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

Татуировки раздетой Юлии Волковой вызвали споры о приличии Showbiz

Татуировки раздетой Юлии Волковой вызвали споры о приличии

Интарс Бусулис с семьей наслаждается отдыхом в Таиланде Showbiz

Интарс Бусулис с семьей наслаждается отдыхом в Таиланде

Найдены тела ныряльщиков, пропавших на Слокском карьере Новости

Найдены тела ныряльщиков, пропавших на Слокском карьере

Сообщили об отличиях модернизированной версии ракеты «Булава» Hi-Tech

Сообщили об отличиях модернизированной версии ракеты «Булава»

Умерла актриса Майя Апине Новости

Умерла актриса Майя Апине

Пикантно

В мире

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
37 500 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
KLIENTU KORPORATĪVO MENEDŽERI ( ...
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
IT PROJEKTU VADĪTĀJS/-A
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
LIETOTĀJU ATBALSTA SPECIĀLISTU/- ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 