В Великобритании набирает популярность «обнаженный фитнес»

В британском городе Саутгемптон 35-летняя Хелен Смит, фитнес-тренер, начала проводить групповые спортивные занятия без одежды. Совершенно обнаженные люди выполняют самые обычные упражнения — прыжки, приседания, отжимания и другое — совершенно обнаженными.

Пока только состоялось первое занятие продолжительностью один час. В спортзале присутствовали десять человек в возрасте от 33 до 70 лет, пишет The Daily Mail.

По словам Хелен Смит, она решила отказаться от одежды, поскольку

так тренировка становится более наглядной. То есть участникам лучше видно, как работает тело инструктора и их собственное, какие мышцы задействуются.

Ну и одежду после тренировки не надо стирать, шутит фитнес-тренер.

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При желании женщины могут надеть спортивный бюстгальтер. Также разрешено ношение кроссовок.

Поучаствовать в такой тренировке может любой желающий, способный зарегистрироваться онлайн на сайте клуба и показать документы перед занятием.

Смит призналась, что на создание тренировочной системы ее вдохновило знакомство с нудистами во Франции. Сама Хелен является членом организации «Британский нудизм» (British Naturism).

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