Держитесь, мужчины! «Лучшая попка Бразилии» станцевала самбу

 

Фото: facebook.com/ErikaCanelaOficial

Победительница бразильского конкурса Miss BumBum Эрика Канелла (Erika Canella) станцевала самбу. Соответствующую видеозапись обладательница самых красивых ягодиц страны опубликовала в своем Instagram.

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На микроблог @erikacanella подписаны 226 тысяч пользователей.

Канеллу признали обладательницей самых красивых ягодиц Бразилии 10 ноября 2016 года.

Девушка стала победительницей Miss BumBum — национального конкурса красоты для женщин с выдающимися формами.

Эрика работает моделью. Объем ее бедер составляет 107 сантиметров.

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Видео:

Конкурс на самую красивую попку Бразилии «Miss BumBum»

Фото: Конкурс на самую красивую попку Бразилии «Miss BumBum»0

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