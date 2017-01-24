Держитесь, мужчины! «Лучшая попка Бразилии» станцевала самбу

Победительница бразильского конкурса Miss BumBum Эрика Канелла (Erika Canella) станцевала самбу. Соответствующую видеозапись обладательница самых красивых ягодиц страны опубликовала в своем Instagram.

На микроблог @erikacanella подписаны 226 тысяч пользователей.

Канеллу признали обладательницей самых красивых ягодиц Бразилии 10 ноября 2016 года.

Девушка стала победительницей Miss BumBum — национального конкурса красоты для женщин с выдающимися формами.

Эрика работает моделью. Объем ее бедер составляет 107 сантиметров.

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Видео:

O coração chega a explodir! Hoje tem o ensaio técnico e esse profissional maraaa @naymem_andrade esta me ajudando a transmitir o qhe esta no meu coração para os meus pés! To quase la rs #samba #anhembi #sambodromo #carnaval2017 #embuscadaspanicats A video posted by Miss bumbum Brasil 2016 (@erikacanella) on Jan 24, 2017 at 3:11am PST















Aizvērt Конкурс на самую красивую попку Бразилии «Miss BumBum» Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters Reuters







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