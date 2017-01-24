Держитесь, мужчины! «Лучшая попка Бразилии» станцевала самбу

Победительница бразильского конкурса Miss BumBum Эрика Канелла (Erika Canella) станцевала самбу. Соответствующую видеозапись обладательница самых красивых ягодиц страны опубликовала в своем Instagram.
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На микроблог @erikacanella подписаны 226 тысяч пользователей.
Канеллу признали обладательницей самых красивых ягодиц Бразилии 10 ноября 2016 года.
Девушка стала победительницей Miss BumBum — национального конкурса красоты для женщин с выдающимися формами.
Эрика работает моделью. Объем ее бедер составляет 107 сантиметров.
Видео:
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