Эпатажная модель «подожгла» свою грудь

Австралийская модель Имоджен Энтони устроила эпатажную акцию протеста против неравенства полов в соцсетях. Чтобы продемонстрировать свои смелые взгляды, эффектная красотка опубликовала фото своей голой груди, прикрыв ее только пламенем от зажигалки.
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На снимке, опубликованном в Instagram,
Имоджен стоит в абсолютно прозрачной блузке, а к соску на опасно близкое расстояние она поднесла зажженную зажигалку.
Глядя на фото, создается впечатление, что девушка буквально «подожгла» грудь.
Фото из Instagram:
Таким экстравагантным образом Имоджен выступила против политики соцсети, запрещающей женщинам публиковать обнаженную грудь.
В то же время мужчины могут свободно демонстрировать в своем аккаунте свои соски.
Естественно, смелый шаг модели привел ее подписчиков в восторг. Пользователи восхитились красотой груди девушки и оригинальностью снимка.
Фото из Instagram:
Имоджен является активной участницей феминистского движения Free The Nipple («Свободу соскам»), пишет Mirror. Поклонницы этой акции выступают за право женщины демонстрировать голую грудь наравне с мужчинами.
Фото из Instagram:
Напомним, ранее бельгийская топ-модель Ханне Габи Одиль призналась в том, что родилась гермафродитом. Она рассказала, что была вынуждена перенести несколько болезненных операций, чтобы выглядеть как женщина.
Девушка призвала родителей детей с интерсексуальными признаками отказаться от того, чтобы врачи пытались сделать их тело «нормальным».
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