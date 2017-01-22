Эпатажная модель «подожгла» свою грудь

 

Фото: instagram.com/imogen_anthony

Австралийская модель Имоджен Энтони устроила эпатажную акцию протеста против неравенства полов в соцсетях. Чтобы продемонстрировать свои смелые взгляды, эффектная красотка опубликовала фото своей голой груди, прикрыв ее только пламенем от зажигалки.

Еще по этой теме

На снимке, опубликованном в Instagram,

Имоджен стоит в абсолютно прозрачной блузке, а к соску на опасно близкое расстояние она поднесла зажженную зажигалку.

Глядя на фото, создается впечатление, что девушка буквально «подожгла» грудь.

Фото из Instagram:

The next couple of days are going to be CRAZY 💋 Follow ➡️ @femmefatale69x 🔪

A photo posted by IℳO₲E№ ♀▲N₮HʘNϔ (@imogen_anthony) on

Реклама

Таким экстравагантным образом Имоджен выступила против политики соцсети, запрещающей женщинам публиковать обнаженную грудь.

В то же время мужчины могут свободно демонстрировать в своем аккаунте свои соски.

Естественно, смелый шаг модели привел ее подписчиков в восторг. Пользователи восхитились красотой груди девушки и оригинальностью снимка.

Фото из Instagram:

Имоджен является активной участницей феминистского движения Free The Nipple («Свободу соскам»), пишет Mirror. Поклонницы этой акции выступают за право женщины демонстрировать голую грудь наравне с мужчинами.

Фото из Instagram:

Напомним, ранее бельгийская топ-модель Ханне Габи Одиль призналась в том, что родилась гермафродитом. Она рассказала, что была вынуждена перенести несколько болезненных операций, чтобы выглядеть как женщина.

Девушка призвала родителей детей с интерсексуальными признаками отказаться от того, чтобы врачи пытались сделать их тело «нормальным».

ЧИТАЙ НА TVNET: Известная топ-модель оказалась гермафродитом

Еще по этой теме
Топ-модель разделась в знак политического протеста

Топ-модель разделась в знак политического протеста

Наоми Кэмпбелл поддержала феминисток снимком топлес

Наоми Кэмпбелл поддержала феминисток снимком топлес

Супермодель-хулиганка шокировала гостей церемонии своим видом

Супермодель-хулиганка шокировала гостей церемонии своим видом


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 42000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Верьте мне, дорогие латвийцы, в Германии нас никто не ждет! Новости

Верьте мне, дорогие латвийцы, в Германии нас никто не ждет!

Вылезшая из телевизора «девочка-призрак» шокировала людей Hi-Tech

Вылезшая из телевизора «девочка-призрак» шокировала людей

В центре Лиепаи убита женщина-дворник Новости

В центре Лиепаи убита женщина-дворник

СМИ: Tesla установила рекорд по дальности пробега электрокара Hi-Tech

СМИ: Tesla установила рекорд по дальности пробега электрокара

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии Showbiz

Участница «Голоса» продолжает лечение после страшной аварии

Пикантно

Феминизм

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Дом, Юрмалe
Продают Дом, Юрмалe 305 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
KLIENTU ATBALSTA SPECIĀLISTS/-E ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖ ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
ADMINISTRATĪVO ASISTENTI/-U
ADMINISTRATĪVO ASISTENTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 