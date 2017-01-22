Эпатажная модель «подожгла» свою грудь

Австралийская модель Имоджен Энтони устроила эпатажную акцию протеста против неравенства полов в соцсетях. Чтобы продемонстрировать свои смелые взгляды, эффектная красотка опубликовала фото своей голой груди, прикрыв ее только пламенем от зажигалки.

На снимке, опубликованном в Instagram,

Имоджен стоит в абсолютно прозрачной блузке, а к соску на опасно близкое расстояние она поднесла зажженную зажигалку.

Глядя на фото, создается впечатление, что девушка буквально «подожгла» грудь.

Фото из Instagram:

The next couple of days are going to be CRAZY 💋 Follow ➡️ @femmefatale69x 🔪 A photo posted by IℳO₲E№ ♀▲N₮HʘNϔ (@imogen_anthony) on Jan 23, 2017 at 4:45pm PST

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Таким экстравагантным образом Имоджен выступила против политики соцсети, запрещающей женщинам публиковать обнаженную грудь.

В то же время мужчины могут свободно демонстрировать в своем аккаунте свои соски.

Естественно, смелый шаг модели привел ее подписчиков в восторг. Пользователи восхитились красотой груди девушки и оригинальностью снимка.

Фото из Instagram:

Имоджен является активной участницей феминистского движения Free The Nipple («Свободу соскам»), пишет Mirror. Поклонницы этой акции выступают за право женщины демонстрировать голую грудь наравне с мужчинами.

Фото из Instagram:

Напомним, ранее бельгийская топ-модель Ханне Габи Одиль призналась в том, что родилась гермафродитом. Она рассказала, что была вынуждена перенести несколько болезненных операций, чтобы выглядеть как женщина.

Девушка призвала родителей детей с интерсексуальными признаками отказаться от того, чтобы врачи пытались сделать их тело «нормальным».

ЧИТАЙ НА TVNET: Известная топ-модель оказалась гермафродитом

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