Веру Брежневу в откровенном бикини сравнили с богиней

Вера Брежнева
 

Вера Брежнева. Фото: instagram.com/ververa

Популярная российская певица Вера Брежнева отдохнула в Таиланде. В последний день своего отпуска она поделилась фотографией, на которой позирует в купальнике золотистого цвета. Поклонники знаменитости пришли в восторг от ее внешнего вида. По их мнению, Вера находится в замечательной форме.

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Певица Вера Брежнева отправилась на отдых в Таиланд.

Артистка много загорала, плавала и демонстрировала поклонникам подтянутую фигуру в купальнике.

Фанаты желали знаменитости набраться сил перед рабочими буднями и забыть обо всех проблемах. Перед отъездом Вера поделилась снимком, на котором она запечатлена в стильном бикини и прозрачной накидке.

«Финальный день отпуска дороже золота», – поделилась артистка в своем микроблоге.

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Пользователи социальных сетей нашли, что звезда замечательно выглядит. Они написали ей множество восторженных комплиментов. «Русалка», «Королева», «Приятно посмотреть», «Фигура шикарная», «Красотка», «Вера, ты просто потрясающая», «Нельзя быть такой привлекательной! Каким образом вы поддерживаете себя в форме?»,

«Очаровательная», «Завидую. Вы невероятная. Ни одна модель не вызывает у меня столько эмоций. Любуюсь, восхищаюсь», «Идеальная»,

«Безупречная», «Тело богини», – восторгались поклонники своей любимицей.

Фото из Instagram:

Ранее Вера Брежнева опубликовала фотографию, сделанную на одном из пляжей. На снимке она позирует, нежась под лучами жаркого солнца Таиланда. Знаменитость запечатлена в непринужденной и кокетливой позе. Публикация Веры вызвала бурную реакцию среди пользователей Сети. «Супер, нет слов», «Крутая», «Я просто оторопел»,

«Не зря вас называют одной из самых сексуальных певиц», «Великолепная», «Идеальная женщина», «С ума сойти», «Неземная красота»,

«Изумительно», – писали фанаты звезды.

Фото из Instagram:

🦐☀️🌊 #thailand #enjoy #paradise #hot #summer #sun #sea #love #happy

A photo posted by Vera Brezhneva (@ververa) on

Отметим, что Вера Брежнева неоднократно делилась секретами своего потрясающего внешнего вида. Артистка старается правильно питаться и любит спорт. Другое увлечение Веры – йога, которой она занимается два раза в неделю. Кроме того, Брежнева делает зарядку по утрам. По словам певицы,

она исключила из своего рациона многие вредные продукты, в том числе сливки, маргарин и жирные соусы.

Звезда также не пьет сладкие газированные напитки, пакетированные соки и воздерживается от блюд в кляре. Перекусывать Вера предпочитает фруктами. В беседе с журналистами Брежнева также признавалась, что всегда придерживается естественности и натуральности. Поэтому в повседневной жизни она практически не пользуется косметикой и выбирает неяркий маникюр.

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