Вы не поверите! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть

Грасиэла Альфано — популярная в Аргентине актриса и телеведущая. Знаменитость может похвастаться подтянутой фигурой, которую она не стесняется демонстрировать в крошечных бикини или... совсем без них. Глядя на снимки звезды, поклонники не могут поверить, что ей уже 64 года.

Звезда аргентинского телевидения Грасиэла Альфано делает все, чтобы фанаты не забыли, как она выглядит —

в отличие от большинства своих коллег женщина не стесняется позировать в миниатюрных купальниках, а иногда и вовсе без них.

Почитатели Грасиэлы восхищаются не только ее смелостью, но и внешним видом. В свои 64 года она умудряется выглядеть на 30 лет моложе. К слову, знаменитость не скрывает, что оставаться привлекательной ей помогают регулярные занятия спортом и правильное питание.

А вам нравится, как выглядит 64-летняя Грасиэла Альфано?

Фото из Instagram:

#Troyana despierta #Hot Hoy 22hs #villacarlospaz A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on Jan 1, 2017 at 9:44am PST

Фото из Instagram:

#conferenciadeprensa #carlospaz @loscorruptelli Look by @gguerrero_moda A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on Dec 19, 2016 at 1:55pm PST

Фото из Instagram:

#Health #beauty A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on Nov 20, 2016 at 3:06pm PST

Фото из Instagram:

Feliz 💓💓💓💓💓 A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on Jan 9, 2017 at 7:14pm PST

Фото из Instagram:

Maripooooosaaaaaa🦋🦋🦋🦋@loscorruptelli VCP A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on Jan 5, 2017 at 8:50pm PST

Фото из Instagram:

Feliz 2017!!!💪💰💓💪💰💓💪💰💓💪💰💓 A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on Dec 31, 2016 at 10:22am PST

Фото из Instagram:

GrX @mariomassaccesi1 x la divina nota para #Mitre 👏👏👏👏👏👏 A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on Jan 7, 2017 at 1:00pm PST

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