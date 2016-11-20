Вы не поверите! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть

Грасиэла Альфано — популярная в Аргентине актриса и телеведущая. Знаменитость может похвастаться подтянутой фигурой, которую она не стесняется демонстрировать в крошечных бикини или... совсем без них. Глядя на снимки звезды, поклонники не могут поверить, что ей уже 64 года.
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Звезда аргентинского телевидения Грасиэла Альфано делает все, чтобы фанаты не забыли, как она выглядит —
в отличие от большинства своих коллег женщина не стесняется позировать в миниатюрных купальниках, а иногда и вовсе без них.
Почитатели Грасиэлы восхищаются не только ее смелостью, но и внешним видом. В свои 64 года она умудряется выглядеть на 30 лет моложе. К слову, знаменитость не скрывает, что оставаться привлекательной ей помогают регулярные занятия спортом и правильное питание.
А вам нравится, как выглядит 64-летняя Грасиэла Альфано?
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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