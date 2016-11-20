Вы не поверите! Возраст секс-символа Аргентины ошарашил Сеть

 

Фото: instagram.com/alfanograce

Грасиэла Альфано — популярная в Аргентине актриса и телеведущая. Знаменитость может похвастаться подтянутой фигурой, которую она не стесняется демонстрировать в крошечных бикини или... совсем без них. Глядя на снимки звезды, поклонники не могут поверить, что ей уже 64 года.

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Звезда аргентинского телевидения Грасиэла Альфано делает все, чтобы фанаты не забыли, как она выглядит —

в отличие от большинства своих коллег женщина не стесняется позировать в миниатюрных купальниках, а иногда и вовсе без них.

Почитатели Грасиэлы восхищаются не только ее смелостью, но и внешним видом. В свои 64 года она умудряется выглядеть на 30 лет моложе. К слову, знаменитость не скрывает, что оставаться привлекательной ей помогают регулярные занятия спортом и правильное питание.

А вам нравится, как выглядит 64-летняя Грасиэла Альфано?

Фото из Instagram:

#Troyana despierta #Hot Hoy 22hs #villacarlospaz

A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on

Фото из Instagram:

#conferenciadeprensa #carlospaz @loscorruptelli Look by @gguerrero_moda

A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on

Фото из Instagram:

#Health #beauty

A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on

Фото из Instagram:

Feliz 💓💓💓💓💓

A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on

Фото из Instagram:

Maripooooosaaaaaa🦋🦋🦋🦋@loscorruptelli VCP

A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on

Фото из Instagram:

Feliz 2017!!!💪💰💓💪💰💓💪💰💓💪💰💓

A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on

Фото из Instagram:

GrX @mariomassaccesi1 x la divina nota para #Mitre 👏👏👏👏👏👏

A photo posted by Grace Alfano (@alfanograce) on

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