Муж Иванки Трамп хотел бы уничтожить эти фото. А надо ли?

Иванка Трамп с мужем на балу по случаю инаугурации Дональда Трампа - нового президента США
 

Иванка Трамп с мужем на балу по случаю инаугурации Дональда Трампа - нового президента США. Фото: AP/Scanpix

Наконец-то у Ким Кардашян появилась достойная во всех смыслах конкурентка: и социальный статус, и личный успех, и, безусловно, красота, которой можно только позавидовать. Иванка Трамп, дочь 45-го президента Америки, находится сейчас на вершине той самой американской мечты.

Иванка Трамп - фигура неоднозначная, так же, как и ее отец. Она успешна в бизнесе и как модель. А как насчет репутации?

Весь истеблишмент закусил удила, потому что в Белый дом пришли новые порядки, и принес их не только Дональд Трамп.

Тем не менее кое-какие факты Иванка и ее муж хотели бы, наверное, подтереть.

Или это нам просто кажется?

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Уже много лет Иванка одевается по возможности скромно.

А все из-за своего мужа-миллионера Джареда Кушнера. Ей пришлось принять иудаизм, чтобы выйти за него замуж.

Так что вызывающие наряды теперь в прошлом.

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Иванка может и вспылить, если ее достанут. Хотя в подавляющем большинстве случаев на ее лице можно увидеть лишь бесстрастную улыбку. В тихом омуте, как говорится...

Getty Image:

Кажется, это единственная фотография, на которой безупречная Иванка запечатлена без макияжа. В тот раз

она летела с детьми на Гавайи и, видимо, не хотела привлекать к себе внимание. Однако ее все же заметил какой-то пассажир и обвинил в «развале Америки».

Разразился целый скандал, пассажира сняли с самолета.

Скандал в самолете:

Следующее фото из тех времен, когда Иванка была моделью: смелые детали одежды придают пикантности этой «горячей штучке». Вы думаете, что Джаред Кушнер спрятал бы от всех этот снимок?

Getty Image:

Определенную часть Америки, конечно, называют консервативной, и

некоторые фото Иванки могут вызвать пересуды, но если присмотреться, то что на них не так?

Возникают грязные мыслишки? Так это ваши проблемы!

Смотрите пикантные фото:

Иванка обладает настолько соблазнительными формами, что даже родной отец рефлекторно хватает ее за разные части тела.

Чопорные американцы уже успели уличить президента в нездоровых пристрастиях. Наверное, это действительно выглядит неудобно.

Фото: REUTERS/ScanPix

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вывела великолепную Иванку в список 100 самых сексуальных женщин современности по версии журнала Maxim.

Так что же теперь — отказаться от всех регалий? Чиччолина в Италии похлеще заворачивала, кстати.

Фото: скриншот видео

Фото в красном трикотажном платье было сделано уже во время предвыборной кампании Дональда Трампа, в которой Иванка занимала ключевое место. Тогда желтая пресса посчитала, что оно слишком прозрачное. Конфуз? Да наплевать!

Getty Image:

Дочь президента, примерная супруга, владелица серьезного бизнеса — это все она. Честно говоря, Кардашян как-то меркнет рядом... Можно судачить о том, что, мол, пластика, импланты, папины деньги, да все что угодно! Однако

почему-то вспоминаются слова великого русского полководца Александра Суворова: «Победителей не судят!».

Ведь возразить-то, по сути, и нечего, правда?

Стиль Иванки, дочери Дональда Трампа

Фото: Стиль Иванки, дочери Дональда Трампа0

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