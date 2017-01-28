Оголенная Вера Брежнева покорила Нью-Йорк

Вера Брежнева
 

Вера Брежнева. Фото: Sputnik/Scanpix

В своем микроблоге известная певица Вера Брежнева часто публикует снимки откровенного характера. На этот раз она выложила пикантное фото, сделанное на улице Нью-Йорка.

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На снимке Вера запечатлена в оригинальном наряде, состоящем из кожаного пальто с бахромой, обтягивающей полупрозрачной кофточки и прозрачной юбки.

Фото было сделано на фоне нью-йоркской улицы, чьи строгие очертания придают ему еще большую привлекательность.

Поклонники Брежневой отметили, что пикантность снимку добавляет и тот факт, что на певице, судя по всему, нет нижнего белья.

Фото из Instagram:

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Фото: Сексуальная Вера Брежнева в Доме Конгрессов0

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