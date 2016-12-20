Видео пританцовывающей пышечки удалили с YouTube «за сексуальность»

Пышная модель Габриэлла Ласкано была шокирована тем, что ее ролик, на котором она запечатлена одетой, удалили с YouTube с формулировкой «сексуально вызывающий».

На видео женщина пританцовывает и появляется перед камерой в двух разных нарядах. По словам модели, сервис удалил ее самый популярный ролик.

«Я так любила это видео. Мне нравилось смотреть, как растет количество просмотров. Кроме того, на нем я зарабатывала деньги»,

— рассказала Ласкано.

Видео:

По словам женщины, ей пришло письмо от YouTube, в котором говорилось, что ролику модели «не место на сайте из-за непристойного содержания клипа».

«Я понимаю, что мои видео предназначены не для всех, но в них точно нет ничего порнографического и вообще хоть как-то напрямую связанного с сексом»,

— заявляет Ласкано.

Фото из Instagram:

Daddy likes it 👅 {details on gabriellalascano.com📲Link in bio A photo posted by G A B R I E L L ALA S C A N O (@gabriellalascano) on Jan 22, 2017 at 2:44pm PST

Фото из Instagram:

Can't keep yo eyes off my fatty daddy... 👅When Valentine's Day is coming and you giving him a preview 😛❤💋✨🥂🌶 jumpsuit @prettysadityboutique shoes @debshops fur vest @forever21 📸photo by my zdaddy @antonioeff A photo posted by G A B R I E L L ALA S C A N O (@gabriellalascano) on Jan 13, 2017 at 1:57pm PST

Фото из Instagram:

Boriqua , morena , Dominicano , oye mi canto 👅✨ dress @rebdolls #rebdollsambassador #sexyforall A photo posted by G A B R I E L L ALA S C A N O (@gabriellalascano) on Dec 20, 2016 at 2:28pm PST

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