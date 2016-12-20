Видео пританцовывающей пышечки удалили с YouTube «за сексуальность»

Пышная модель Габриэлла Ласкано была шокирована тем, что ее ролик, на котором она запечатлена одетой, удалили с YouTube с формулировкой «сексуально вызывающий».
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На видео женщина пританцовывает и появляется перед камерой в двух разных нарядах. По словам модели, сервис удалил ее самый популярный ролик.
«Я так любила это видео. Мне нравилось смотреть, как растет количество просмотров. Кроме того, на нем я зарабатывала деньги»,
— рассказала Ласкано.
Видео:
По словам женщины, ей пришло письмо от YouTube, в котором говорилось, что ролику модели «не место на сайте из-за непристойного содержания клипа».
«Я понимаю, что мои видео предназначены не для всех, но в них точно нет ничего порнографического и вообще хоть как-то напрямую связанного с сексом»,
— заявляет Ласкано.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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